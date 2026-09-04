García Harfuch confirma amenazas de Diego ‘N’ contra ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Jonathan 'Honas' Meléndez fue asesinado el pasado 1 de septiembre junto con su esposa y su hija menor de edad, el principal sospechoso del multuhomicidio es Diego 'N'. (Foto: Cuartoscuro)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló nuevos detalles sobre el asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quien fue encontrado sin vida junto con su esposa embarazada, una de sus hijas y otra joven en un departamento de Atizapán, Estado de México.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 4 de septiembre, el funcionario confirmó que Diego ‘N’, señalado como probable responsable del multihomicidio, tenía una relación comercial y de sociedad con el padre de familia.

Harfuch también señaló que antes del asesinato de ‘Honas’ Meléndez hubo una exigencia de dinero y amenazas contra el músico. Aunque inicialmente trascendió que la cantidad solicitada habría sido de alrededor de 300 mil pesos, el secretario de Seguridad no confirmó una cifra exacta.

“Desde las primeras horas ya se tenían a dos detenidos, definitivamente el homicida tenía una relación comercial y de sociedad con el padre de familia (...) Lo que sí es un hecho es que hubo una exigencia de dinero, ciertas amenazas y luego se comete este multihomicidio”, explicó sobre el caso del tecladista de Camilo Séptimo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana descartó que, hasta el momento, las autoridades tengan conocimiento de alguna otra persona relacionada con el crimen.

Sin embargo, evitó proporcionar más información sobre las investigaciones para no entorpecer el proceso. Explicó que podrían darse a conocer nuevos detalles después de que se lleve a cabo la primera audiencia de Diego ‘N’.

De acuerdo con Harfuch, el principal sospechoso de la muerte de ‘Honas’ Meléndez “al parecer tiene antecedentes” en el Estado de México, aunque no ofreció mayores detalles sobre esos registros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó previamente sobre la detención de dos hombres: Diego Sebastián ‘N’, señalado como socio del músico y probable responsable del homicidio múltiple, y Gerardo ‘N’, quien también es investigado por su posible participación en los hechos.

Diego Sebastián 'N' es el principal sospechoso del asesinato del músico Jonathán Meléndez y su familia. (Foto: Cuartoscuro) (Fotografía Cortesía)

Camilo Séptimo despide a ‘Honas’ Meléndez, tecladista de la banda

Camilo Séptimo confirmó la muerte de Jonathan ‘Honas’ Meléndez mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que la agrupación se despidió de quien fue su tecladista y miembro fundador.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa ‘Honas’. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribió la banda.

El grupo también lamentó el asesinato de Ana Paula, esposa de ‘Honas’, y de Sofía, una de sus hijas.

En el mismo mensaje, Camilo Séptimo mencionó a Aleyda Romero, joven de 21 años que también fue encontrada sin vida en el inmueble, y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

Finalmente, la agrupación agradeció el “esfuerzo y la labor” de la Fiscalía del Estado de México para esclarecer el caso.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez?

El asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez ocurrió el pasado 1 de septiembre en un departamento ubicado en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, el músico fue localizado sin vida junto con su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo; una niña de 3 años, identificada como su hija, y una mujer de 21 años. Las víctimas presentaban heridas de bala.

Uno de los amigos del músico acudió al departamento después de que ‘Honas’ le pidiera alertar a las autoridades en caso de que dejara de comunicarse con él.

El tecladista tenía previsto reunirse con un socio, identificado como Diego ‘N’ con quien, presuntamente, había tenido algunos problemas antes del crimen.

Otro de los hijos de ‘Honas’, un niño de 6 años, se encontraba dentro del departamento cuando ocurrió el multihomicidio. El menor logró sobrevivir porque permaneció escondido debajo de las cobijas. Su llanto permitió que las autoridades lo localizaran con vida cuando ingresaron al inmueble.