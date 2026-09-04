Juez busca anular el juicio de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus 3 hijos; abre puerta a apelacion

El jurado tenía las opciones de declarar a Clancy culpable de asesinato en primer o segundo grado, de homicidio involuntario, y de declararla no culpable. (EFE).

Un juez federal anunció este viernes que declarará nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts EU acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico, pero dio tiempo a su abogado para apelar la decisión, según medios estadounidenses.

El juez William Sullivan comunicó su decisión de declarar nulo el proceso en torno a las 11:30 hora local en el séptimo día de deliberaciones del jurado en un tribunal de Plymouth, después de que este le enviara una nota expresando por tercera vez que estaban en un punto muerto y no podían alcanzar un veredicto unánime.

“Comunicamos con pesar que no podemos alcanzar una decisión unánime y no vamos a ser capaces de hacerlo”, indicó el jurado, recoge CNN.

No obstante, minutos después de su anuncio, el juez concedió una hora al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que interpusiera una apelación de emergencia sobre su orden en el Tribunal Supremo del estado, efectivamente aplazando su efecto.

No están claras las consecuencias de cualquier posible resultado de la apelación, y los expertos señalaban a los medios lo inusual de una petición tan rápida tras la declaración de un juicio nulo; aunque sí es habitual que los abogados hagan apelaciones a instancias superiores durante juicios por asesinato.

El movimiento de Reddington se produce después de que ayer pidiera al juez la retirada de un miembro del jurado que supuestamente rechazaba seguir las normas de las deliberaciones, y al que atribuía el bloqueo para un veredicto unánime.

¿Cuál es la historia de Lindsay Clancy?

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afronta tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

El jurado tenía las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, de homicidio involuntario, y de declararla no culpable, o absolverla por problemas de salud mental.

En la práctica, el caso trataba de dirimir si Clancy cumpliría la cadena perpetua o será sujeta a internamiento psiquiátrico.