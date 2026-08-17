Inicia el juicio por el asesinato de Tupac Shakur en 1996

Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, es acusado en el caso del asesinato del rapero Tupac Shakur.

Fans de Tupac Shakur llegaron a un tribunal de Las Vegas el lunes para los alegatos iniciales en el juicio de un hombre acusado de orquestar el asesinato del legendario rapero, el inicio de semanas de testimonios que revisitarán lo ocurrido en una noche en Las Vegas hace casi 30 años.

Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, está acusado de asesinato con un arma mortal con la intención de promover, impulsar o ayudar a una pandilla criminal en la muerte del rapero. Se declaró no culpable, pero si es condenado, enfrenta cadena perpetua.

El tiroteo desde un vehículo en marcha, que permaneció sin resolverse durante mucho tiempo, conmocionó a la comunidad del hip-hop, en parte porque no se presentó ningún cargo hasta que Davis fue acusado formalmente en 2023.

Shakur sigue siendo un ícono cultural y es considerado uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos, pese a haber muerto a los 25 años. Fue nominado a seis premios Grammy y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2017.

En años recientes, recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, una calle en Oakland fue nombrada en su honor e inspiró a un personaje en el próximo videojuego Stranger than Heaven.

Unos cuantos fans hicieron fila temprano el lunes para conseguir un codiciado asiento en el tribunal y ver el primer día de testimonios. Din Malone tomó un autobús desde Denver y espera quedarse durante todo el juicio.

Malone, que llevaba una camiseta de Tupac y reproducía la música de Shakur desde su teléfono mientras esperaba para entrar, comentó: “Como hermano y como fan, sentí que él hablaba a través de su música”.

A lo largo del juicio, que podría extenderse por semanas, los fiscales planean llamar a declarar a entre 35 y 45 posibles testigos, y la defensa convocará solo a unos pocos.

Se espera que miembros de la familia de Tupac Shakur estén en la sala del tribunal el lunes. El hermanastro de Shakur, Maurice “Mopreme” Shakur, dijo recientemente a The Associated Press que presenciar el juicio será retraumatizante para la familia, pero que es importante estar allí.

“Vamos a respaldar a Pac como siempre lo hemos hecho”, afirmó.

‘Todas las miradas’ en Tupac

Junto con la familia de Shakur, amigos y fans viajaron a Las Vegas para mostrar su apoyo durante la selección del jurado.

Darryl Harper, un productor musical veterano que colaboró con Shakur en Death Row Records en canciones publicadas después del tiroteo de 1996, señaló que reservó un boleto de avión en cuanto se fijó la fecha más reciente del juicio.

“Se convirtió en un amigo personal mío, ya que trabajé con él casi todos los días de sus últimos días aquí”, explicó Harper, quien voló desde su casa en Georgia.

Los primos de Shakur, Kendrick Lesane y William Lesane, volaron desde Atlanta la semana pasada. William Lesane dijo que quiere que alguien rinda cuentas.

“Para mí, la justicia se fue hace 30 años”, expresó.

Los fiscales alegan que Davis dio la orden contra Tupac

Los fiscales no sostienen que Davis haya apretado el gatillo. Más bien, afirman que organizó el tiroteo para vengarse después de que Shakur y su comitiva golpearan al sobrino de Davis en el MGM Grand horas antes de que le dispararan al rapero.

Los disparos provinieron de un Cadillac blanco en el que iba Davis con otras tres personas, todas las cuales han muerto desde entonces.

En 2008, Davis habló con investigadores que indagaban las muertes de Shakur y Notorious B.I.G., cuyo nombre veradero era Christopher Wallace. Durante la investigación, Davis estaba bajo un acuerdo según el cual lo que dijera sobre el asesinato de Shakur no podía usarse en su contra. Pero casi 10 años después, Davis publicó un libro con esos detalles y participó en entrevistas con medios en las que expuso su papel en el tiroteo.

El libro y sus declaraciones públicas reactivaron la investigación en Las Vegas y se convirtieron en piezas clave de evidencia, según los fiscales.

“Si hubiera decidido no escribir nunca el libro, probablemente no habría sido procesado jamás por el delito”, dijo recientemente el fiscal Marc DiGiacomo.

La defensa sostiene que el libro tiene elementos de ficción

El abogado de Davis, Michael Sanft, dice que Davis coescribió el libro “Compton Street Legend” para ganar dinero, no para decir la verdad. Sostiene que es imposible saber qué partes, si es que alguna, escribió Davis y cuáles redactó el autor Yusuf Jah.

Jah, que figura en la lista de posibles testigos, dijo recientemente a un investigador que no creía que Davis hubiera leído por completo su propio libro, según documentos judiciales.

Los fiscales dicen que el libro está sensacionalizado, pero que demostrarán “qué es verdad, qué es exageración y qué es una mentira descarada”, escribieron en documentos judiciales.

Davis dijo recientemente a la televisora de Las Vegas Fox 5 que en realidad no estuvo allí la noche en que le dispararon a Tupac Shakur. Sin embargo, en su libro afirma que esa noche compartió auto desde Los Ángeles hasta Las Vegas para ver el mismo combate de boxeo al que asistió Shakur. El libro describe dónde se hospedó y los hechos antes y después de que le dispararan a Shakur.