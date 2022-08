Día del Hip Hop: 10 raperas mexicanas que tienes que escuchar

Cada 11 de agosto se conmemora el Día del Hip Hop, en conmemoración del día en que Kool Herc, un DJ jamaicano-estadounidense de 18 hizo nuevas mezclas en su set durante una fiesta en el Bronx.

Era 1973. El joven DJ tocó algunas secciones instrumentales de canciones y su amigo, Coke La Rock, hacía de maestro de ceremonias (MC) en el micrófono.

Kool Herc tiene actualmente 67 años de edad y es productor y músico, también conocido como “El padre del Hip Hop”.

De los 70 a este momento han surgido nuevos y nuevas MC’s en todas partes. Eso incluye a México.

En conmemoración de este Día del Hip Hop, te presentamos a 10 raperas mexicanas, algunas con largas trayectorias y otras que apenas comienzan su carrera.

1. Hispana

La rapera Hispana, también conocida como Mamba Negra (nombre de una de sus canciones), compone rap y hip hop latino. Es originaria de Monclova, Coahuila. En algunos de sus temas hace referencias sobre el norte de México.

“Vengo del Norte de México. Año del 88, mismo cielo, mismo suelo. Es Paulet González. Y como es mi lenguaje explícito, si no le gusta algo, corra con su madre”, narra en Del Norte.

2. Astrid Cruz

En 2020 la rapera mexicana lanzó su EP De la Cruz con temas como Call Back (ft. Inés Pacheco), No me Hables de Amor y I’m so happy. Un año más tarde estrenó En el Aire y entre sus éxitos más recientes se encuentra No Love, el que participó con el artista Kenji Z.

También colaboró con el músico José Macario con el tema Gravedad y con el rapero Cirujano Resendez.

“Cambiaron las reglas del juego y lo haremos a mi manera. Algunos brillan con luz propia y otros solo son la copia de la copia. Brindemos por la victoria y por las derrotas, por el pasado y el presente, que el tiempo se agota. Vamos bañados de hip hop gota por gota, y aquel que lo hace por moda, fácil se nota”, canta Astrid.

3. Mare Advertencia Lirika

Mare es Zapoteca, originaria de Oaxaca, es activista y feminista. Ella es conocida por hacer canciones con temas de género y de los derechos de personas indígenas. En Se Busca habla sobre las mujeres desaparecidas e Incómoda (Manifiesto Feminista) es literalmente un pronunciamiento sobre las dinámicas patriarcales y la lucha feminista.

“No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita”, apunta Mare en su manifiesto.

4. Maythugs

Mayte, conocida por su nombre de rapera Maythugs, es originaria de Guadalajara. Su carrera apenas inició en 2019 con su EP Dans Ma Rue. El año pasado presentó su canción Seguridad en el Mic Check de The Cypher Effect.

“Cuando sientes que el aire no alcanza, que la vida cansa, el despertar pesa cada mañana: saca las lágrimas, saca las ramas, las barras, canta lo que mamá calla”, dice en Hole Rap, junto a Caws DGP.

5. Ximbo

Ximbo es originaria de la Ciudad de México y tiene una larga carrera de 20 años, pues comenzó a rapear en los 90. Sus canciones tienen mensajes de consciencia y vibra positiva, dice ella misma en su sitio web. En 2015 lanzó su primer LP en solitario.

“Caí en el punch de un bato con poder, todos los ojos en mí solo por ser mujer. Tomé las lecciones me volví un roble, a nadie aquí le sirve ser noble. Calladita que así es la costumbre, yo a no soy así, escupo lumbre”, apunta en Queendom, que da nombre a su EP más reciente, lanzado este año.

6. Sombrahh

Sombra Doble Ache, o Sombrahh, es originaria de Puebla. Lanzó su primer EP titulado también Sombrahh en 2018, con canciones como Escurre el flow, La insignia y Oveja Negra, siendo esta última la más escuchada en Spotify.

En 2021 estuvo en el Mic Check de The Cypher Effect, con Vivo Tranqui. Y este año ha participado en eventos de freestyle.

7. Audry Funk

Audry Funk es originaria de Puebla y forma parte de Mujeres Trabajando, un colectivo de mujeres MCs. Ahora vive en el Bronx. En su música mezcla rap con reggae y otros ritmos. Tiene dos álbumes: Verso... Luego Existo (2012) y Autogestión y Resistencia (2017).

En años más recientes ha lanzado sencillos como Te Pertenece, Diosa, junto a Renée Goust y Rebeca Lane, y Larga Vida, junto a Rebeca Lane y Víctor Murillo.

“Si desde niña te decían que te estuvieras quieta, te llamaban gorda o muy flaca en la escuela, familia tóxica jodiendo con la dieta, que palabras del pasado ya no te hieran. Esta piel en la que habitas no tiene problema”, apunta en Te pertenece.

8. Afromega

Afromega es originaria de la CDMX y hace freestyle desde 2008. Lanzó su primer álbum, Shuo Yue, en 2018. Más recientemente, en 2021, lanzó Grease Gris en el Mic Check de The Cypher Effect.

9. Yoss Bones

Yosselin es originaria de Salamanca, Guanajuato y es actualmente una de las raperas más conocidas de México. Ha cantado junto a Hispana y otros raperos.

Actualmente Yoss está lanzando su álbum (que aún no tiene nombre). Se espera que este viernes 12 de agosto presente su sencillo Dame tu Cruz, y se presentará el próximo 23 de septiembre en el Pepsi Center.

10. Niña Dioz

Carla Reyna es conocida como Niña Dioz y es originaria de Monterrey, hace música desde 2007. Es rapera y productora.

Amor, Locura & Otros Vicios es su álbum más reciente, publicado en 2021, con canciones como Mezcal, donde canta con Hispana, El Huracán y Último Perreo.





Esta es una breve lista para comenzar a conocer a las raperas mexicanas, pero hay muchas más que merecen menciones especiales: Astreet RC lanzó su EP Dispuesta en 2017; Gabriela León se presentó en la sesión de Rapquicia; Snow Tha Product nació en Los Ángeles, pero sus padres son michoacanos y ella ha hecho homenajes a esa herencia; Y Jota Ache, de Monterrey, tiene también propuestas interesantes.