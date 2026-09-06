Abelina López niega desfalco millonario en Acapulco: ‘Que se revise todo’

Abelina López, alcaldesa de Acapulco con licencia, negó los señalamientos de desfalco, luego de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su administración.

De acuerdo con la edil, dichas observaciones no pueden presentarse como desfalco de 282 millones de pesos y que el hecho no está comprobado.

“Una observación de auditoría no es un desfalco. La fiscalización de los recursos públicos forma parte de las observaciones de cualquier gobierno”, reiteró.

Explicó que algunas observaciones ya fueron solventadas y otras continúan dentro de los procedimientos institucionales correspondientes.

Alcaldesa de Acapulco recuerda gastos por huracán ‘Otis’

Abelina López, que aspira a la gubernatura de Guerrero, pidió que consideren el contexto de Acapulco durante su gestión, ya que el paso del huracán ‘Otis’ y el huracán ‘John’ implicaron un uso de recursos distinto, sin recurrir a nuevas líneas de crédito y con una reducción de saldo a la deuda pública.

“No responderemos con especulaciones ni descalificaciones. Responderemos, como siempre, con información, documentos y ante las instituciones”.

Información del diario Reforma citada por Quadratín indica que los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación contra Abelina López y su administración corresponden a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2024, y en total suman 282 millones 168 mil pesos, con el mayor monto correspondiente a 2024.

Pese a la polémica, Abelina López llamó a “que se revise todo y que se informe con verdad”.

“La rendición de cuentas y la transparencia siempre serán bienvenidas. Lo que sí resulta indispensable es informar con precisión: las observaciones formuladas dentro de un proceso de fiscalización no deben presentarse anticipadamente como un desfalco, y menos aún ignorar aquellas que ya han sido solventadas”, escribió Abelina López en X.

La funcionaria continúa su gira en Guerrero como parte de las asambleas de Morena casa por casa para informar al movimiento. En las próximas semanas se definirá si será la nueva candidata de la 4T para las elecciones 2027.

Con información de Quadratín.