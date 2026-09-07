Volkswagen vende planta en Alemania: Trabajadores fabricarán armamento para Europa

Volkswagen enfrenta una crisis derivado del avance de los autos chinos en Europa.

El grupo automovilístico alemán Volkswagen va a vender la fábrica en Osnabrück, que fabricará armamento para Alemania y Europa con el objetivo de asegurar la mayoría de sus puestos de trabajo a largo plazo.

Volkswagen informó este lunes 7 de septiembre de que ha llegado a un acuerdo con el estado de Baja Sajonia y Aurelius Capital para la venta de la factoría de Osnabrück, situada en el norte de Alemania.

Aurelius, como accionista mayoritario, adquirirá Volkswagen Osnabrück junto con el estado de Baja Sajonia.

La planta de Volkswagen en Osnabrück se transformará gradualmente en un centro de excelencia para soluciones de seguridad y defensa, en medio de tensiones por la guerra entre EU e Irán , los bombardeos de Israel a Gaza y Líbano y a casi cinco años del conflicto entre Rusia y Ucrania .

Aurelius y el estado de Baja Sajonia planifican un primer proyecto estratégico en defensa aérea junto con Rafael Advanced Defense Systems para producir sistemas y componentes para defensa aérea destinados a Alemania y Europa.

Volkswagen prevé posteriormente que se concreten nuevos proyectos y colaboraciones con otras empresas.

Volkswagen recorta 100 mil empleos hacia 2030

Volkswagen, que tiene marcas como VW, Seat y Cupra, Audi y Porche, va a recortar 100 mil empleos en total hasta 2030, y va a reducir a la mitad sus modelos.

El consejo de supervisión de grupo, que rechazó el plan de ahorro en julio, aprobó por sorpresa de forma unánime el plan de ahorro del consejero delegado, Oliver Blume.

“De los 50 mil puestos adicionales afectados (que sumaron los 100 mil del recorte), aproximadamente 25 mil se encuentran en Alemania y el resto en Europa”, dijo a EFE un portavoz del grupo Volkswagen.

El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes de autos chinos en Europa , la caída de las ventas en China y los aranceles de Estados Unidos.

Blume declaró que la aprobación del plan de ahorro por unanimidad por parte del consejo de supervisión “supone una señal muy positiva para el futuro del grupo Volkswagen”.

El Gobierno alemán también saludó la aprobación por unanimidad porque demuestra que la colaboración entre los interlocutores sociales, empleadores y trabajadores funciona.