Partido de inicio de la temporada 2026 de NFL: ¿Dónde y cuándo ver el show de medio tiempo de Soundgarden?

Seatte es conocidad como la 'cuna' del grunge en EU, y uno de los grupos más famosos de ese género es Soundgarden.

¡Feliz Año Nuevo! La temporada 2026 de la NFL arranca este miércoles 9 de septiembre con la revancha del Super Bowl LX cuando los Seattle Seahawks reciban a New England Patriots.

El partido también tendrá una dosis de grunge, el sonido rock que nació en Seattle con bandas como Pearl Jam, Nirvana y Soundgarden, quienes tocarán en el medio tiempo del encuentro en el Lumen Field.

¿Por qué el medio tiempo del partido en Seattle es un reencuentro para Soundgarden?

El grupo se desintegró en 1997 por diferencias creativas y tensiones durante su último tour. Soundgarden regresó a los estudios y escenarios en 2012, pero se separó de nuevo tras el suicidio de su vocalista Chris Cornell en mayo de 2017 mientras estaban de gira por Detroit.

Los integrantes sobrevivientes de la agrupación, Kim Thayil, Ben Shepherd y Matt Cameron, tocarán en el Lumen Field de los Seattle Seahakws acompañados por Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless y Jenny Humphrey en Gossip Girl, y Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam.

McCready tendrá además una segunda participación durante el partido. Antes del kickoff, el guitarrista de Pearl Jam será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos.

'Black hole sun' y 'Jesuschrist Pose' son algunas de las canciones más famosas de Soundgarden. La banda se separó cuando estaban en uno de sus momentos de más éxito. (Shutterstock)

¿Dónde ver el Seahawks vs. Patriots y el show de Soundgarden en México?

El encuentro se transmitirá en televisión abierta por el Canal 5; en televisión de paga por ESPN, y en plataformas de streaming por Disney+.

La transmisión del juego inaugural de la temporada 2026 de la NFL iniciará a las 18:20 horas, tiempo del centro de México.

La duración exacta de la primera mitad determinará el horario en el que Soundgarden subirá al escenario, por lo que no hay una hora específica confirmada para el inicio del espectáculo de medio tiempo.

Sam Darnold, quarterback de los Seahawks de Seattle, calienta previo al partido de pretemporada contra los Titans de Tennessee, el domingo 23 de agosto de 2026. (John Amis/AP Photo/John Amis)

¿Qué otros espectáculos de medio tiempo habrá en la temporada 2026?

La NFL realmente dijo: “¿Querían shows? Pues ahí van”. La temporada 2026 no solo arrancará con Soundgarden, sino que tendrá una cartelera de espectáculos de medio tiempo en sus partidos internacionales.

El primero de ellos estará a cargo de los Jonas Brothers, quienes se presentarán durante el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams. El juego será transmitido por Netflix el jueves 10 de septiembre.

La música continuará el 27 de septiembre en el Estadio Maracaná, donde el DJ brasileño Pedro Sampaio y Ricky Martin compartirán el espectáculo de medio tiempo del partido entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys, que además marcará el debut de Río de Janeiro como sede de un encuentro de temporada regular.

Para el 11 de octubre, la NFL eligió a Ayra Starr para encabezar el show de medio tiempo del duelo entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars en el Estadio del Tottenham en Londres.

Para el juego del 15 de noviembre en Múnich, el espectáculo estará a cargo de la banda Cage The Elephant durante el receso del choque entre los New England Patriots y Detroit Lions en el Allianz Arena.

México tendrá su propia dosis de rock: The Warning, banda regiomontana integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, estará a cargo del medio tiempo del Vikings vs. 49ers del 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

¿Qué equipo de la NFL tiene el calendario más difícil de la temporada 2026?

Los New England Patriots van a ‘sudar la gota gorda’ para regresar al Super Bowl al tener el sexto calendario más difícil de toda la liga, que incluye visitas a los Jacksonville Jaguars, los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears.

El anhelo del bicampeonato está más sencillo para los Seattle Seahawks, pues la fortaleza de calendario de sus rivales los coloca en medio del ranking de la NFL, en la posición 14.

El quarterback Drake Maye de los Patriots de Nueva Inglaterra durante un entrenamiento, el martes 25 de agosto de 2026. (Charles Krupa/AP Photo/Charles Krupa)

Los campeones de la NFL visitarán a los Denver Broncos (finalistas de la Conferencia Americana en la temporada pasada); Philadelphia Eagles y Carolina Panthers.

¿Qué tanto vas a sufrir o a celebrar por tu equipo? Este es el ranking de fortaleza de calendario de la temporada 2026 de la NFL.