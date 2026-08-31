Show de medio tiempo de la NFL en el Estadio Banorte: ¿Qué banda mexicana tocará en el 49ers vs. Vikings?

La banda The Warning tocará en el medio tiempo de NFL en México (Foto: Cuartoscuro).

La banda de rock regiomontana The Warning protagonizará el show de medio tiempo en el partido de la NFL en México entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, que se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La NFL confirmó al trío de Monterrey este lunes, pocas horas después de que se dieran a conocer las fechas para la venta de boletos del Mexico City Game 2026.

La liga de futbol americano estadounidense regresará a territorio mexicano para un partido de temporada regular después de la última edición en 2022. La NFL contempla además disputar partidos en México durante 2027 y 2028 tras firmar un acuerdo por tres años.

¿Quiénes son The Warning, la banda que tocará en el partido de NFL en México?

The Warning es una banda de hard rock originaria de Monterrey, Nuevo León, formada por las hermanas Villarreal Vélez: Daniela (vocalista y guitarrista), Paulina (baterista ) y Alejandra (bajista).

Las tres comenzaron a tocar música desde niñas y ganaron notoriedad internacional en 2014 gracias a una versión cover de Enter Sandman, de Metallica, que se volvió viral en YouTube. Después de ese impulso, lanzaron sus primeros discos y comenzaron a presentarse fuera de México.

Su discografía incluye producciones como XXI Century Blood (2017), Queen of the Murder Scene (2018), ERROR (2022) y Keep Me Fed (2024).

The Warning es una banda de Monterrey (Foto: Cuartoscuro).

The Warning también ha compartido escenarios con artistas y bandas de alcance internacional. En 2023 formó parte de la gira de Muse y ese mismo año se presentó en los MTV Video Music Awards. También ha participado como banda invitada en conciertos de agrupaciones de talla mundial como Guns N’ Roses y Foo Fighters.

En lo individual, Paulina Villarreal recibió en 2023 el reconocimiento Rock Drummer of the Year de Drumeo, mientras que Modern Drummer posteriormente la nombró Best Rock Drummer of the Year.

49ers vs. Vikings: ¿Cuándo salen a la venta los boletos?

De acuerdo con información revelada este lunes por la mañana, los boletos del 49ers vs. Vikings estarán disponibles mediante Ticketmaster en tres etapas:

14 de septiembre, 10:00 horas: venta anticipada para tarjetahabientes de American Express .

venta anticipada para . 17 de septiembre, 10:00 horas: preventa exclusiva para clientes Banorte .

preventa exclusiva para . 22 de septiembre, 10:00 horas: comienza la venta general.

Los precios de los boletos para el público general todavía no han sido revelados.

También habrá paquetes Hospitality con experiencias adicionales. Para los seguidores de San Francisco, los precios parten de 1,095 dólares por persona para la experiencia del día del partido y de 3,095 dólares para una opción con hospedaje de tres noches.

Para los aficionados de Minnesota, los paquetes tienen precios iniciales de 1,095 dólares para la experiencia del día del partido y 3,345 dólares para la modalidad con hospedaje.

Algunas opciones incluyen boleto oficial, alimentos, bebidas, transporte, acceso a hospitality y servicio de concierge, además de alternativas para mejorar la ubicación de los asientos.

El Mexico City Game 2026 entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se jugará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.