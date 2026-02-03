El acuerdo de 3 años de la NFL en el Estadio Banorte: Esto sabemos de los partidos

La NFL regresa a México en 2026 y ya hay varios equipos como candidatos a jugar en la cancha del Estadio Banorte (Fotoarte; El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, NFL).

Es oficial el regreso de la NFL a México con el Estadio Banorte (Azteca) como sede tras su remodelación para el Mundial 2026, y ya suenan los nombres de algunos equipos que podrían visitar la capital.

Ollamani —grupo dueño del Club América, Estadio Banorte, entre otras marcas— explicó en un comunicado que se jugará la NFL en México durante los próximos tres años; sin embargo, no dieron pista de qué equipos podríamos ver en el emparrillado.

¿San Francisco 49ers jugarán en México? Esto sabemos

Existen posibilidades de que los San Francisco 49ers —que eliminaron a Eagles en estos playoffs— sean quienes jueguen en la Ciudad de México. Según medios locales, está en el escenario en donde harían hasta 2 partidos fuera de Estados Unidos en la temporada 2026/27.

De acuerdo con The Mercury News, 49ers podría arrancar la temporada ante Los Angeles Rams —eliminados por Seahawks en playoffs—, quien es el anfitrión ya designado para jugar en Australia.

El segundo viaje fuera de las fronteras estadounidenses sería para recibir uno de sus juegos como local en la Ciudad de México.

En este caso, sus posibles contrincantes podrían ser Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Miami Dolphins o Minnesota Vikings, de acuerdo con sus rivales ya confirmados.

Sin embargo, Roger Goodell, comisionado de la NFL, explicó en conferencia de prensa: “aún no hemos elaborado el calendario”, aunque levantó el ánimo ante la disposición histórica de San Francisco.

“Pero los 49ers, desde el primer día allá por los años 80, levantaban la mano y decían: ‘Nosotros vamos’”, agregó Goodell. “Y no tengo dudas de que querrán participar”.

Jed York, dueño de los 49ers, dijo al periodista Emilio León que hay posibilidades de que lleguen al Estadio Banorte aunque sin confirmación: “Daremos un juego el próximo año y México es el lugar uno en mi lista”.

¿Dallas Cowboys jugarán en la Ciudad de México en 2026? Esto sabemos

En un mensaje difundido en septiembre mediante las redes sociales de Dallas Cowboys, el dueño del equipo Jerry Jones aseguró que jugarán en el Estadio Banorte una vez que terminara su remodelación para la Copa del Mundo.

“Lo más importante es tener a nuestros aficionados en México apoyando al equipo. Pero todavía más relevante es que cuando vamos allá y contamos con esa base de seguidores“, expresó. “¿Cuándo vamos a México? Esa no solo es una gran pregunta, la respuesta es que cuando el Estadio Azteca esté listo, vas a ver a los Cowboys ahí”, confirmó.

Sin embargo, en las últimas horas John Sutcliffe, periodista de ESPN, matizó que los ‘Vaqueros’ de Dallas jugarán la próxima temporada en Brasil debido al nexo que existe con los negocios del dueño de los Cowboys en Brasil.

Además, explicó que la intención previa era que los Rams recibieran a los Seattle Swahawks en Australia; sin embargo, en caso de ser campeones en el Super Bowl LX, tendrían que abrir la temporada como locales y, en ese caso, 49ers podrían ser enviados a jugar contra Rams.

De acuerdo con Sutcliffe, si se da ese escenario, se habren las posibilidades de que sean los Arizona Cardinals quienes se presenten en la Ciudad de México el próximo diciembre.