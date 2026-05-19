Vecinos de Polanco se amparan contra el FIFA Fan Fest en CDMX: ‘Campo Marte no es un antro’

El FIFA Fan Fest en Campo Marte está programado para realizarse del 11 de junio al 19 de julio.

Habitantes de la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, promovieron dos recursos de amparo para intentar frenar la instalación del FIFA Fan Fest en Campo Marte, uno de los eventos previstos en la Ciudad de México como parte de las actividades del Mundial 2026.

En conferencia de prensa este martes, representantes de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) Chapultepec-Polanco y de la organización ‘La Voz de Polanco’ argumentaron que la realización del festival en este espacio implicaría afectaciones graves al entorno urbano, a la movilidad y a la seguridad de las colonias aledañas.

“El Campo Marte no es un recinto para convertirlo en un antro, un antro al aire libre de 10 mil personas (...) tendrían que sacar las medidas de protección civil, prohibir la venta de alcohol, ¿no? Porque ya con la venta de alcohol, pues esto ya se vuelve un bacanal", afirmó María Teresa de las Rivas Flores, presidenta de ‘La Voz de Polanco’.

¿Por qué vecinos de Polanco piden frenar el ‘FIFA Fan Fest’?

Los vecinos de esta colonia, una de las más exclusivas de la CDMX, sostienen que el evento masivo contempla actividades de gran escala, como la proyección de los partidos en pantallas gigantes, espectáculos musicales y concentración de miles de asistentes durante varias semanas.

En este sentido, De las Rivas Flores detalló que dichos amparos buscan suspender el proyecto denominado ‘Campo Marte 26 Santander’, programado a realizarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026, al considerar que podría derivar en ruido excesivo, desorden y saturación de servicios.

“Esto va a ser un macro establecimiento mercantil que va a operar desde las 10 o 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada”, agregó la representante legal, quien de igual forma señaló una supuesta violación del uso de suelo, ya que la zona donde se planea realizar el evento está destinada a ser área verde para uso militar.

Asimismo, los líderes vecinales cuestionaron el supuesto “sentido social” de llevar a cabo un festival de esta magnitud y cuestionaron los intereses detrás de su organización.

“¿Qué tiene de ‘social’ un festival donde los abonos VIP de acceso diario cuestan hasta 26 mil 500 pesos a través de Ticketmaster? Esto no es una activación cívica popular ni de fomento gubernamental; es un negocio redondo para particulares que lucran con el suelo público y que contradice drásticamente la visión incluyente y accesible que el propio gobierno de México ha impulsado para esta justa deportiva", señaló.

Amparo contra el ‘Fan Fest’ en Campo Marte obtiene suspensión provisional

Finalmente, los residentes de Polanco exhortaron a las autoridades de la Ciudad de México, como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a pronunciarse y a intervenir sobre la situación.

De las Rivas Flores informó que uno de los amparos ya obtuvo una suspensión provisional y adelantó que el próximo 21 de mayo se realizará una audiencia para acreditar el interés jurídico de los vecinos promoventes.

Finalmente, los inconformes no descartaron llevar a cabo manifestaciones para insistir en su exigencia de cancelar el evento antes del inauguración del Mundial 2026.