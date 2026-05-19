¿México aplicará protocolo especial al Congo por juego en Guadalajara en Mundial 2026?

El Congo ganó su pase al Mundial 2026 en el repechaje que se jugó en el Estadio Guadalajara en marzo pasado.

La República Democrática del Congo, que atraviesa un nuevo brote de ébola, es una de las selecciones que jugarán en México durante el Mundial 2026 durante el próximo verano.

El Congo, que ganó su boleto en el repechaje en Guadalajara tras derrotar a Jamaica, está en el Grupo K que incluye a Portugal, que convocó a Cristiano Ronaldo; Colombia y a la debutante Uzbekistán.

De acuerdo con el calendario de partidos del Mundial 2026, la selección nacional del Congo viajará de nuevo a Jalisco, esta vez para jugar contra Colombia el próximo 23 de junio en el Estadio Guadalajara.

¿Gobierno tiene activado un plan especial para el Congo por el brote de ébola?

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó que México activó una alerta de viaje por ébola desde el lunes 18 de mayo por los casos en el Congo que ya se expandieron a Uganda.

Cuestionado sobre si habrá un protocolo especial para la selección de futbol del Congo, el médico cirujano indicó que “si alguien viene de esos países (Congo y Uganda), tendremos una vigilancia estrecha de esas personas“.

“Esperamos que ninguna tenga sintomatología. En caso de que sí, estaremos preparados para aislar estos casos que incluye vestimenta hospitalaria especial para esos casos, los tenemos ya, estamos preparados”, explicó en la conferencia ‘mañanera’ de este martes 19 de mayo.

La Secretaría de Salud también mantendrá una vigilancia a las personas que hayan viajado al Congo o Uganda en las últimas semanas, esto ante el brote de ébola que ya provocó la activación de la alerta máxima por parte de la OMS.

Antes de su juego en México, el Congo viajará a Houston para medirse a Portugal, el 17 de junio. Después de su partido en el Estadio Guadalajara, la selección africana se trasladará a Atlanta para su encuntro con Uzbekistán, el 27 de junio.

¿Cómo se contagia el ébola?

A diferencia del COVID-19, que provocó una pandemia en todo el mundo entre 2020 y 2021, el ébola no se transmite vía respiratoria, aclaró David Kershenobich.

Para que una persona se contagie de ébola, debe tener contacto con secreciones de personas infectadas, como saliva, sangre o heces. El brote actual de ébola en el Congo está relacionada con la cepa Bundibugyo. Representantes de la OMS dijeron que se trabaja para tener lista una vacuna en los próximos dos meses.

La OMS explica que el ébola tiene un periodo de incubación de entre 2 a 21 días y en promedio, la tasa de fatalidad es de 50 por ciento en los casos. “La atención de apoyo intensiva temprana, que incluye rehidratación y tratamiento de los síntomas, mejora la supervivencia”, apunta en su página oficial.

La detección de casos del actual brote de Ébola se ha complicado debido a que los laboratorios del Congo tenían materiales para detectar infecciones de la cepa del Zaire y no la de Bundibugyo, por lo que algunos contagios fueron diagnosticados como malaria.