Caso Ayotzinapa, desfalco a Infonavit y exgobernadores: Lista de extradiciones que EU negó a México

Estados Unidos frena extradiciones de implicados en Ayotzinapa y fraudes millonarios. (Fotoarte: El Financiero | Shutterstock / Cuartoscuro)

Exgobernadores, figuras importantes en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y factureros, son algunos de los casos de solicitudes de detención provisional con fines de extradición que Estados Unidos rechazó o solicitó más información, según el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, compartió que entre 2018 y la fecha, México hizo 269 solicitudes a Estados Unidos, pero sin que se haya detenido y entregado a alguna de las personas requeridas.

Del total, 36 ya fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses y en 47 casos se solicitó presentar información adicional para dar cause a la solicitud, tal como en el caso de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con Los Chapitos.

El canciller presentó una lista de los casos más relevantes en que Estados Unidos negó la solicitud de detención provisional con fines de extradición, en su mayoría hechas en la administración de López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Lista de solicitudes de extradición por México que EU rechazó

Únicamente se mencionaron seis nombres, entre los que destaca el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le imputa el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La solicitud se hizo el 8 de agosto de 2025, pero Estados Unidos solicitó información adicional.

También comentó el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de Inés Gómez Mont, presunto del desfalco millonario a la Secretaría de Gobernación.

Álvarez Puga está señalado de delincuencia organizada; sin embargo, se negó la solicitud de detención provisional porque el delito “no es violento”.

Junto a ellos se mencionó a Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, involucrados en el presunto fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos. Acusados de delincuencia organizada.

Sin embargo, al no ser considerado un delito violento ni un riesgo para la sociedad, se rechazó la solicitud para ambas personas.

En el mismo sentido, pero relacionados con el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, están: José Ulises Bernabé García, juez del caso, a quien se le imputó el delito de delincuencia organizada, pero se solicitó información adicional.

A la par, Pablo Vega Cuevas, alias ‘El Transformer’, a quien se le imputa delincuencia organizada, pero las autoridades de Estados Unidos solicitaron una petición formal.

Por último, se mencionó a William ‘N’, presunto tratante de personas, de quien se negó la solicitud de detención provisional.

La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que hay vías para insistir o, en su caso, volver a formular un requerimiento a las autoridades estadounidenses; sin embargo, no hay avances para que se lleven a cabo.