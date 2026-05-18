Divide  opiniones la solicitud de extradición de Rocha Moya

La solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, que Estados Unidos presentó a México, divide opiniones en nuestro país. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

La solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya, que Estados Unidos presentó a México, divide opiniones en nuestro país.

De acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero, el 49 por ciento de las personas consultadas cree que el gobierno de México debe extraditar a Rocha Moya, como parte de la cooperación con Estados Unidos, mientras que el 42 por ciento opina que Rocha no debe ser extraditado, aun y cuando eso pudiera tensar la relación con el país vecino.

Encuesta El Financiero

Según el sondeo, el 55 por ciento de las personas se enteró de la solicitud de extradición. Además, el 51 por ciento se enteró de los dos agentes de la Agencia Central de Intelegiencia (CIA )que murieron en un accidente en Chihuahua, días antes de la solicitud de extradición.

Las encuestas de El Financiero indican que hay algunos cambios en las opiniones de los mexicanos respecto a la cooperación con Estados Unidos.

En enero pasado, apenas 23 por ciento de las personas consideraba que se debe colaborar más con el país vecino en contra del crimen organizado en México, mientras que el 76 por ciento prefería que el gobierno defienda la soberanía y no permita que Estados Unidos se meta en los asuntos internos.

Encuesta El Financiero

Este mes de mayo, el apoyo a la cooperación alcanzó 39 por ciento, el nivel más alto desde que Trump ocupa la presidencia de Estados Unidos, mientras que la postura de defensa a la soberanía registró 56 por ciento, reflejando niveles previos al regreso de Trump, cuando la opinión pública mexicana estaba más abierta a la cooperación.

La postura respecto al empleo de fuerzas militares de Estados Unidos para combatir grupos criminales en México también registró cambios importantes: en febrero, el 19 por ciento estaba de acuerdo, proporción que subió a 37 por ciento en este mes.

Encuesta El Financiero

Según el estudio, el 57 por ciento cree muy o algo probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordene acciones militares contra los cárteles de la droga en territorio de México, comparado con el 39 por ciento que así lo creía en febrero pasado.

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 400 mexicanos adultos del 8 al 13 de mayo de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.9 por ciento