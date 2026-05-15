Seguridad y narco amenazan la negociación del T-MEC entre México y EU

Ildefonso Guajardo advirtió que México llegó en una posición de mayor vulnerabilidad frente a Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, advirtió que México llega en una posición de mayor vulnerabilidad frente a Estados Unidos en la revisión del T-MEC debido a la creciente mezcla entre las agendas comercial, de seguridad y combate al crimen organizado.

“Acepto que estamos en una circunstancia hoy de mayor vulnerabilidad en la relación con Estados Unidos que la que siempre hemos estado. Y lo estamos porque nos hemos autoinfligido esa vulnerabilidad”, afirmó en el Congreso de la Onexpo Nacional.

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Según Guajardo, la relación bilateral atraviesa una etapa distinta a la observada en negociaciones anteriores, debido a que Washington ya no separa los temas comerciales de los asuntos relacionados con seguridad y narcotráfico.

“Hoy eso es imposible. Hoy eso se acabó”, dijo al referirse a la separación histórica entre las negociaciones comerciales y las agendas de migración y seguridad.

Guajardo no prevé que la revisión del T-MEC termine este año, sino hasta 2027. Ante la posibilidad de realizar revisiones anuales del acuerdo, tal como lo planteó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard en un foro organizado por El Financiero, consideró que se debe cuidar la certidumbre para la inversión a largo plazo.

“(Pueden ser) reuniones del secretariado anuales para mejorar los términos del acuerdo, no para negociarlo ni hacer cambios sustantivos que alteren la planeación de las empresas, el valor del acuerdo es por su predictibilidad del ambiente de negocios de mediano y largo plazo, sería ilógico andarlo renegociando cada año”, afirmó.