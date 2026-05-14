Negociación del T-MEC se extenderá a revisiones anuales, advierte Ebrard

La revisión del T-MEC no tendrá un cierre rápido y podría derivar en revisiones periódicas, incluso anuales, anticipó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, días antes de la primera reunión de negociación oficial entre México y Estados Unidos.

Durante el Foro “Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad”, organizado por El Financiero, Ebrard reconoció que el escenario ideal sería alcanzar un acuerdo expedito el 1 de julio; sin embargo, consideró improbable que la negociación concluya en el corto plazo.

“Yo creo que pensar en un cierre rápido… no va a suceder, porque escuché ayer a Jameson Greer diciendo, eso no va a pasar”. Y añadió: “Probablemente nos vayamos a revisiones no concluyentes en los próximos 10 años, sino que tienes que estar discutiendo, no sé si cada año o algo así”, señaló.

Ebrard explicó que el objetivo central de México no es cerrar rápido, sino reducir el nivel de incertidumbre para los inversionistas, y de esta forma garantizar que el país mantenga su posición como el socio comercial más relevante de Estados Unidos.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reducir el nivel de incertidumbre, es decir, no voy a estar discutiendo todo. Pero no preveo un escenario de cierre muy pronto (de la negociación del T-MEC)”, precisó.

Revisión compleja del T-MEC

Ebrard explicó que la negociación actual es distinta a la de 2019 porque ahora Washington no sólo está redefiniendo las reglas con México, sino con todos sus socios y competidores globales, particularmente en Asia. “Lo que hace diferente esta negociación a la del 19 es que ahorita le estás cambiando las reglas a los competidores de México también. Y eso es un cambio mayúsculo”.

Añadió que el nuevo esquema impulsado por el presidente de EU, Donald Trump, se basa en imponer costos diferenciados según el país de origen de la producción, lo que modifica de fondo las dinámicas comerciales internacionales.

“Es un sistema basado en desventajas comparativas..., te cobro tu acceso al mercado en función de dónde hiciste algo”, dijo.

Pese a ello, defendió que México mantiene una posición privilegiada frente al nuevo orden comercial estadounidense.

“México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, nadie le compra más que México. Eso es un límite real que condiciona toda la revisión del tratado y toda la relación con Estados Unidos”, afirmó.

El secretario destacó que, incluso bajo las nuevas medidas arancelarias y restricciones comerciales, las exportaciones mexicanas continúan creciendo y el país mantiene mejores condiciones relativas frente a competidores como China, Corea del Sur, Japón o Alemania.

“Hasta hoy esto está sucediendo, por eso esa es la explicación de por qué no han caído las exportaciones mexicanas. Ni van a caer”, aseguró.

Ebrard también adelantó que la negociación con Estados Unidos estará cada vez más enfocada en reducir la dependencia de Asia en sectores estratégicos como semiconductores, dispositivos médicos, electrónica, inteligencia artificial y farmacéutica. “Hoy es más importante cómo vamos a hacerle para no depender 90 por ciento de las APIs que traemos de India o de China, y reducirlo a un porcentaje manejable”, explicó.

México, con oportunidad en distintos sectores

Ebrard enfatizó que la estrategia mexicana apunta a aprovechar la relocalización de cadenas en sectores donde el país ya tiene ventajas, como dispositivos médicos (con exportaciones por 17 mil millones de dólares) y farmacéutico, así como en robótica y semiconductores. “Hoy la hacen en Vietnam. ¿Por qué no la podemos hacer aquí? La vamos a empezar a hacer aquí”, planteó.

Puso como ejemplo las inversiones de Nvidia en Guadalajara, de Flex en equipos para centros de datos, y el plan de Cisco para traer a México 300 empresas proveedoras de tecnología avanzada.

En este contexto, el titular de Economía sostuvo que, aunque persisten riesgos e incertidumbre, México enfrenta una coyuntura con oportunidades inéditas para elevar su contenido productivo y atraer inversiones.

“Veo que México tiene oportunidades importantes, que hay que trabajar muchísimo para materializarlas, pero es factible”, concluyó.