Empresarios sugieren menos burocracia y más energía para atraer inversiones billonarias

Empresarios coincidieron en que México se encuentra en una inflexión histórica para convertirse en una potencia económica, siempre que resuelva el déficit de infraestructura energética y la excesiva carga regulatoria y la tramitología que detienen inversiones.

“Hay billones de dólares detenidos por trámites que a lo mejor son muy sencillos (...) La mayoría de los proyectos se detienen en municipios o en estados”, dijo Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Grupo Danhos, durante su participación en el panel “Conectando Inversiones: Financiamiento, Infraestructura y Logística” del Foro “Construyendo Oportunidades. Crecimiento Económico con Equidad”, organizado por El Financiero.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Grupo Danhos, mencionó que 'hay billones de dólares detenidos por trámites'. (Nicolás Tavira)

En el mismo panel, moderado por Víctor Piz, director de Información Económica y de Negocios y editor en jefe de El Financiero, Francisco Cervantes Díaz, coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones en México, coincidió en que la excesiva burocracia actúa como un freno para el flujo de capitales al país.

“Había empresas que necesitaban hasta 100 firmas para realizar una carga, había otras empresas que tenían que pasar hasta 120 trámites, cuando todo podía resolverse con unos formatos y ya”, denunció.

Respecto a la revisión del T-MEC, Cervantes Díaz refirió que siempre habrá tensiones, pero recordó que México es hoy el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China y añadió que el país se posiciona en el “top 10” mundial en manufactura, turismo y minería, consolidándose por tres años consecutivos como el principal socio comercial de la Unión Americana.

El empresario se mostró optimista sobre la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, recordando que el bloque aporta más del 30 por ciento al producto interior bruto mundial. “Entonces no hay por qué poner más fuego a la mesa (...) esa integración que tenemos no se va a volver a encontrar en ningún lado”, concluyó.

Durante su participación en el foro, Gustavo Tomé Velázquez, presidente de Fibra Plus y fundador de Skyway Equities, aseguró que, a pesar del crecimiento sostenible de la fibras en centros comerciales, oficinas y parques industriales, el flujo de capitales enfrenta ‘cuellos de botella’ regulatorios fuera de la jurisdicción federal.

“La mayoría de los beneficios se detienen en municipios o estados (...) Hay billones de dólares detenidos por trámites que a lo mejor son muy sencillos”, denunció Tomé, señalando que la agilidad administrativa es clave para garantizar el retorno de inversión en el tiempo.

El empresario enfatizó que México atraviesa una coyuntura única, impulsada por la reconfiguración geopolítica y una revolución tecnológica sin precedentes.

“Estamos viviendo en una época muy emocionante de la humanidad.Se está propagando una diferencia geopolítica global, paralelo con una revolución industrial que estamos viviendo en tiempo real con la inteligencia artificial y la eficiencia que ésta logra”, explicó.

Bajo esta premisa, identificó al comercio electrónico y la distribución de última milla como sectores con oportunidades de crecimiento acelerado.

Piden ‘poner el tapete’ al capital nacional

Los empresarios advirtieron que existe una disparidad en el trato que reciben los capitales según su origen e insistieron en la necesidad de dar certidumbre y reglas claras, además de facilitar los trámites, para que el gobierno ponga el “tapete a las inversiones” mediante la facilitación regulatoria.

“A la inversión extranjera le ponemos alfombra roja y a la nacional (no)”, dijo Francisco Cervantes Díaz, coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones en México quien destacó que es necesario establecer un piso parejo para potenciar el crecimiento económico.

Insistió en que el país debe poner el “tapete a las inversiones” nacionales mediante una ventanilla única que alinee los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y principalmente el Municipal donde, aseguró, se padece más la burocracia.

Esta visión fue compartida por Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Grupo Danhos, quien subrayó que el compromiso de los empresarios locales es mayor por una cuestión de arraigo.

“Tenemos a la industria nacional y a los empresarios nacionales muy comprometidos con el país; a veces en otros gobiernos siempre veían a la inversión extranjera, pero a la inversión nacional la relegaban un poquito”, apuntó Kabbaz, agregando que, a diferencia del capital foráneo que puede retirarse ante cualquier adversidad, los mexicanos permanecen y sus proyectos inmobiliarios forman parte permanente de la estructura del país.

Desde la perspectiva financiera, Gustavo Tomé Velázquez, presidente de Fibra Plus y fundador de Skyway Equities, para que los programas de gobierno no sean fallidos, deben ir acompañados de un cambio de normativa real y expresa.

“Dinero hay y ganas de inversión local e internacional existen; si logramos que este engranaje trabaje a la misma velocidad, México tendrá el crecimiento que necesita”, afirmó.