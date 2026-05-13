A por la soberanía energética: Luz Elena González da detalles de inversiones en gas

La 'justicia energética' es uno de los pilares del nuevo modelo de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó Luz Elena González.

El Gobierno de México ampliará la producción de gas natural como parte del modelo de soberanía energética de la administración de Claudia Sheinbaum, dijo Luz Elena González, secretaria de Energía de México, en el Foro de El Financiero Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad.

“Estamos explorando la viabilidad técnica, ambiental y financiera de ampliar la producción de gas natural en nuestro país aprovechando las reservas. Importamos 70 por ciento de gas natural, que es una cuenta que compartimos con Estados Unidos”, destacó.

En el foro organizado por El Financiero, Luz Elena González recordó que será el ‘dream team’ del fracking, un grupo internacional de expertos científicos independientes, los que darán su opinión para ver si es posible avanzar en ese campo.

“No es un hecho, no está decidido, pero es una posibilidad para disminuir la dependencia y la vulnerabilidad que tenemos respecto a un energético con el cual se produce 65 por ciento de la energía eléctrica” de México, comentó en su ponencia ‘Desarrollo del sector energético mexicano y nuevas fórmulas de inversión mixta’.

La secretaria de Energia remarcó que más de 80 por ciento del gas natural consumido por México viene de importaciones desde Estados Unidos, principalmente de Texas, por lo que este campo representa una oportunidad para avanzar en la seguridad energética.

“Estamos abriendo en este marco oportunidades para la participación privada”, resaltó la titular de la Secretaría de Energía, al reconocer que con la colaboración de privados se podrá acelerar la transición energética en hidrocarburos y energías alternativas.

La funcionaria destacó que la meta del Gobierno de Sheinbaum es que para 2029, 99.9 por ciento de la población tenga la garantía de disponer de algún tipo de energía a precios asequibles, para lo que se establecieron planes estratégicos en generación, distribución y transmisión con un Plan al 2030 de 976 mil millones de pesos de inversión conjunta.

“La inversión pública no compite con la inversión privada sino que se complementa. Va permitir que podamos llegar de manera más rápida a las metas. Hemos incorporado esquemas de participación mucho más flexibles que permiten oportunidades competitivas con certidumbre jurídica con reglas claras, estables y con una visión de largo plazo”, destacó.

Luz Elena González subrayó las condiciones del clima favorables para México para el desarrollo de las energías renovables, con la alta radiación solar; regiones con fuertes corrientes de viento; recursos geotérmicos, y proyectos específicos en bioturbosina y bioetanol.

“Está la mesa puesta, hay un gran apoyo por parte del Estado y del sector energético, hay una gran coordinación para que esto sea posible y hay coincidencia en la necesidad de lograrlo para el crecimiento del país”, apuntó al recordar que la meta al 2030 es elevar las energías renovables del 24 al 38 por ciento.

Con información de Leticia Hernández