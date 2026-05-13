Un triunfo más para Trump: Senado confirma a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh, de 56 años, asesoró a Trump en política económica, pero fue descartado para encabezar la Fed en 2017. (Foto: EFE)

El Senado confirmó por un estrecho margen a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, preparando la transición de liderazgo más controvertida en el banco central estadounidense en décadas y una prueba de su independencia política.

La votación de 54-45 del miércoles fue el margen de confirmación más reducido jamás registrado para un jefe de la Fed, reflejo de la polarización política en el Congreso y de los temores demócratas de que Warsh ceda ante las exigencias del presidente Donald Trump de bajar rápidamente las tasas de interés.

Solo un demócrata, John Fetterman, de Pensilvania, rompió filas para respaldar a Warsh como sucesor de Jerome Powell. El margen de aprobación del nuevo presidente quedó por debajo del 56-26 obtenido por Janet Yellen en 2014.

El respaldo bipartidista a los nombramientos de la Fed solía ser la regla y no la excepción. Incluso Alan Greenspan obtuvo apoyo unánime para continuar como presidente del banco central en el año 2000.

Senado, preocupado por informe sobre inflación en EU

El Senado votó horas después de que un informe gubernamental sobre precios mayoristas incrementara las preocupaciones por una aceleración de la inflación.

El índice de precios al productor subió 6 por ciento anual en abril, superando todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas.

Una medida subyacente de inflación mayorista, que excluye alimentos y energía, avanzó 5.2 por ciento, lo que sugiere que el aumento de los costos energéticos provocado por la guerra se está extendiendo a otros bienes.

La inflación persistente, agravada por el shock petrolero derivado de la guerra con Irán, representa un desafío para los responsables de política monetaria. Datos de precios al consumidor publicados el martes mostraron que la gasolina, los alimentos, las rentas y las tarifas aéreas aumentaron rápidamente en abril.

Warsh asesoró a Trump en política económica

Warsh, de 56 años, asesoró a Trump en política económica, pero fue descartado para encabezar la Fed en 2017, cuando el presidente optó por Powell. Ahora reemplazará a Powell, cuyo mandato como presidente concluye el viernes.

La principal incógnita sobre el nuevo jefe de la Fed es si mantendrá la tradición del banco central de tomar decisiones sobre tasas de interés libres de presiones políticas, a menos de seis meses de unas elecciones intermedias en las que la mayoría republicana de Trump en el Congreso estará en juego.

Durante su audiencia de confirmación, Warsh prometió que la política monetaria de la Fed seguirá siendo “estrictamente independiente” bajo su liderazgo. Sin embargo, Trump, quien criticó repetidamente a Powell por no recortar las tasas con suficiente rapidez, ha dejado claro que espera que Warsh reduzca de inmediato los costos de financiamiento.

Cada vez más funcionarios de la Fed sostienen que el banco central debería señalar explícitamente que el próximo movimiento de tasas podría ser tanto un recorte como un aumento.

Para Warsh, esto sugiere que enfrentará una fuerte resistencia si intenta orientar a la Fed hacia reducciones de tasas que otros funcionarios consideren injustificadas.