Powell termina su era en la Fed sin recorte a la tasa; funcionarios, divididos por guerra en Medio Oriente

Los gobernadores de la Fed se mostraron preocupados por las presiones inflacionarias generadas por la guerra en Irán.

La era de Jerome Powell terminó sin recortes a la tasa de la Fed y con una creciente división entre los funcionarios del Banco Central de EU sobre las perspectivas de la política monetaria ante la creciente incertidumbre por la guerra en Irán.

Cuatro funcionarios votaron en contra de la decisión, incluyendo tres que objetaron el lenguaje utilizado en su comunicado posterior a la reunión, el cual sugería que la Fed eventualmente reanudaría los recortes a la tasa de interés.

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, y la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, “apoyaron el mantenimiento del rango objetivo para la tasa de fondos federales, pero no respaldaron la inclusión de una tendencia expansiva en el comunicado en este momento”, indicó el comité.

El gobernador Stephen Miran votó en contra, a favor de una reducción de un cuarto de punto en las tasas. La votación de 8 a 4 marcó la primera vez desde octubre de 1992 que cuatro funcionarios discreparon de una decisión del Comité Federal de Mercado Abierto.

¿En cuánto quedó la tasa de la Fed?

Con la decisión, se mantuvo en el rango de 3.5 a 3.75 por ciento. El S&P 500 y los bonos del Tesoro se mantuvieron a la baja tras la decisión. Antes de la reunión, inversores y economistas esperaban que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios durante el resto del año.

Los funcionarios modificaron ligeramente su declaración, indicando que “los acontecimientos en Medio Oriente contribuyen a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”. Anteriormente, habían afirmado que las implicaciones del conflicto para la economía eran inciertas.

Los funcionarios de la Fed reiteraron la frase refiriéndose a “la magnitud y el momento de los ajustes adicionales” a las tasas. Los responsables de la política monetaria redujeron las tasas tres veces en los últimos meses de 2025.

Esta reunión es la última de Jerome Powell al frente del banco central, después de que el Departamento de Justicia archivara una controvertida investigación penal contra la Reserva Federal, allanando el camino para la confirmación por parte del Senado de Kevin Warsh como su próximo presidente.

Queda la duda de si tras el anuncio del Departamento de Justicia, Jerome Powell renunciará a su cargo como miembro de la Junta de Gobernadores del banco central. El mandato de Powell como presidente expira el 15 de mayo, pero puede permanecer en su puesto en la junta directiva hasta enero de 2028.