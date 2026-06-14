Zar antidrogas de EU lanza dura advertencia: ‘Te vamos a atacar y te vas a arrepentir’

Sara Carter, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP en inglés), confirmó que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, tiene en la mira a funcionarios mexicanos relacionados con el crimen organizado.

“Atacamos a gente en Sinaloa, todos los funcionarios que son parte del clan de Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y Los Mayitos, toda la operación de ‘El Chapo’ (...) lo hemos podido hacer gracias a que el gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir’”, explicó en una entrevista con el presentador Jan Jekielek, en el programa American Thought Leaders.

La funcionaria estadounidense afirmó que entre las operaciones que realiza la administración Trump está el confiscar los fondos de los presuntos narcotraficantes.

“Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Y por cierto, eso es lo que hacemos en México, apuntando incluso a los que están en el gobierno y que se han vendido a los cárteles”, añadió.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado sus amenazas contra México. (Casa Blanca)

Sin embargo, la “zarina antidrogas” también reconoció la cooperación que ha tenido el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con las autoridades estadounidenses.

“Estamos estrechando nuestra relación con nuestros homólogos, como lo hacemos con la presidenta Sheinbaum. Hemos visto un significativo progreso en México, especialmente con ‘El Mencho’”, sostuvo.

Sara Carter afirma que EU proporcionó a México la información de ‘El Mencho’

Sobre el operativo del gobierno de México que se llevó a cabo el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco, la funcionaria atribuyó al gobierno estadounidense las acciones de inteligencia que permitieron conocer el paradero de Nemesio Oseguera Cervantes.

“Pudimos ir tras ‘El Mencho’, y lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales de México, ya sabes, la operación del general Trevilla. Cooperaron con nosotros. Dijimos: ‘Mira, aquí tienes la información. Ve por él’. Y así fue, y nunca habíamos visto eso, no de forma igual”, detalló la zarina.

Ante la ofensiva de Donald Trump México ha aumentado las acciones en contra de funcionarios que han tenido vínculos con cárteles y afirmado que se respeta la sobernía nacional.

El 27 de mayo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que 85 funcionarios y exfuncionarios públicos han sido detenidos por tener vínculos con el crimen organizado en lo que va la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todos los días, el Gabinete de Seguridad revisa información estratégica, identifica objetivos prioritarios generadores de violencia, evalúa fenómenos delictivos y determina acciones focalizadas en las entidades con mayor incidencia”, afirmó desde Palacio Nacional.