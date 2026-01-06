‘Con México, cooperación, sí, intervención, no’, advierte a EU Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum afirmó que para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. [Fotografía. Claudia Sheinbaum]

La acción unilateral y la invasión no pueden ser la base de la relaciones internacionales del siglo XXI, por lo que “es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano: cooperación sí, subordinación e intervención, no”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La inquilina de Palacio Nacional, en la conferencia matutina del Salón Tesorería, al leer un posicionamiento, puso énfasis en que “América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, sino “a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”.

“La historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera”, soltó la mandataria, quien dejó en claro que la violencia generada por el narcotráfico en territorio mexicano no se resuelve con una intervención estadounidense.

Sheinbaum, si bien reiteró que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, destacó que su gobierno está dando resultados en materia de seguridad, ya que se registra una reducción de 37% en el delito de homicidio doloso, además de que se han incautado cientos de diferentes drogas ilegales y decenas de delincuentes han sido extraditados.

Recordó que, en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, su gobierno, en los últimos meses, ha establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“México coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a los jóvenes.

“Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida”, sostuvo la titular del Ejecutivo.

Recuerda Claudia Sheinbaum el tráfico de armas desde EU

Sheinbaum afirmó que para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio, sin embargo, acotó, “es importante recalcar que hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas, la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

Sheinhaum manifestó, además, que el continente enfrenta desafíos nuevos, como la competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, la cual, consideró, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social.