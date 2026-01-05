Sheinbaum critica a quienes apoyan intervención de EU en México: ‘Así no se solucionarán los problemas’

Sheinbaum aseguró que la inseguridad en México no se resolverá con la intervención de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a los partidos de oposición y a todos quienes se pronunciaron a favor de una intervención de Estados Unidos en México, igual a la que ocurrió en Venezuela.

“Son muy pocos los que están de acuerdo con una intervención porque no ayuda. Se equivocan los que creen que llamando al extranjero van a solucionar los problemas en el país”, afirmó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

Sheinbaum aseguró que México defiende tanto su soberanía como su territorialidad y reiteró que hay cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación.

La mandataria aseguró que dicha colaboración incluso tiene que ver con razones humanitarias cuyo principal objetivo es evitar que las drogas lleguen a la población de ambos países.

Sheinbaum rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano y afirmó que la violencia ligada al crimen organizado no se resuelve mediante invasiones, sino con una estrategia integral basada en la atención a las causas y el respeto a la soberanía.

Sheinbaum descarta llamada con Trump para frenar posible intervención en México

Claudia Sheinbaum recordó que hay entendimiento entre México y Estados Unidos, el cual se basa en cuatro ejes principales que son:

Respeto pleno e irrestricto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Responsabilidad compartida y diferenciada. Respeto y confianza mutua. Cooperación sin subordinación.

Además, Sheinbaum descartó que busque próximamente una llamada con Donald Trump, para impedir una posible intervención de Estados Unidos en México, debido a que su gobierno mantiene clara su postura sobre el tema.

“Él (Donald Trump) en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de EU ingrese a México, pero nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme

‘No creo que EU tome muy en serio una invasión’, dice Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de Trump sobre que la presidenta Sheinbaum está “muy asustada” debido a que los cárteles controlan México, la mandataria, entre risas, minimizó la expresión y aseguró que se trata solo de una forma de hablar de su homólogo estadounidense.

“Es una forma de hablar de Trump. No creo en la invasión, no creo que ellos lo estén tomando muy en serio”, agregó.

Trump dijo que “hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, al hablar con medios a bordo del Air Force One acerca de la amenaza que supone el tráfico de drogas para su país.

Dichos comentarios llegan luego de la captura en Caracas, con un operativo militar especial, del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ahora enfrentará cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo.

*Con información de EFE