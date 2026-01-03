‘Habrá que hacer algo con el narcotráfico en México’, dice Trump tras captura de Maduro en Venezuela

Donald Trump aseguró que habrá que hacer algo con el narcotráfico en México tras la detención de Maduro. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que habrá que “hacer algo” contra el narcotráfico en México, pues insistió en que los cárteles de la droga gobiernan el país.

El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista telefónica con la cadena Fox News después de la operación contra Venezuela que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un líder del narcotráfico.

En entrevista, el mandatario estadounidense reiteró su discurso sobre que los cárteles de la droga son los que gobiernan México y no la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien dijo que tiene una buena relación de amistad.

“Es una buena mujer, pero los cárteles son los que gobierno México, no ella. Ella le tiene miedo a los cárteles”, dijo a Fox News.

Afirmó que le ha preguntado a Sheinbaum sobre si quiere que Estados Unidos se deshaga de los cárteles de la droga en México y ella ha dicho que no.

“Tenemos que hacer algo, hemos perdido a 300 mil personas por las drogas que entran desde la frontera sur, también llega mucha droga por Canadá, pero principalmente por el sur”, aseveró Trump.

“Vamos a tener que hacer algo por México”, aseguró en el contexto de la detención de Nicolás Maduro.

Maduro será trasladado a Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

“Estaba en una casa, que era más una fortaleza que una casa, con puertas de acero, con lo que se llama espacio seguro, con acero por todos lados. No pudo llegar a entrar ahí y cerrar ese espacio, estaba intentándolo, pero fue asaltado tan rápido que no le dio tiempo. Estábamos preparados con grandes sopletes para atravesar ese acero, pero no le necesitamos, porque no llegó a entrar esa zona de la casa”, detalló Trump

Aunque el mandatario no quiso revelar más detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura “al detalle” en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Con información de EFE