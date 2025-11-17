Crimen organizado no se toma el ‘puente’: ¿Cuánta droga y armas se le decomisaron el fin de semana?

El Gobierno de México hizo uno de sus decomisos de droga más grandes en Chihuahua.

El crimen organizado no se tomó el ‘puente’ por el Aniversario de la Revolución Mexicana... pero el Gabinete de Seguridad comandado por Omar García Harfuch tampoco pues dio ‘golpes’ a grupos delictivos en 17 estados de la República Mexicana.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, estos operativos resultaron en el aseguramiento de combustible robado (el famoso ‘huachicol’); drones y metanfetaminas, entre otros productos entre el viernes 14 y domingo 16 de noviembre.

¿Cuáles fueron los golpes contra el crimen organizado y en dónde? Así fue el despliegue de las fuerzas de seguridad del Gobierno de México

Incautación de drogas en México: Chihuahua y Jalisco se llevan los ‘honores’

El Gabinete de Seguridad reportó la detención de un presunto narcotraficante al que se le aseguraron 127 kilos de mariguana y 49 kilos de goma de opio en Ciudad Juárez, gobernada por el morenista Cruz Pérez Cuéllar. La droga incautada tiene un valor aproximado de 2.2 millones de pesos.

Otros aseguramientos hechos por fuerzas federal durante el fin de semana incluyeron:

Jalisco : Elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República aseguraron 354.6 kilos de mariguana y 8.3 kilogramos de metanfetaminas en un operativo en Tonalá.

: Elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República aseguraron 354.6 kilos de mariguana y 8.3 kilogramos de metanfetaminas en un operativo en Tonalá. Estado de México : Dos detenidos con 1.4 kilos de metanfetamina en Naucalpan.

: Dos detenidos con 1.4 kilos de metanfetamina en Naucalpan. Guanajuato : Cateo que dejó cinco detenidos, 1.3 kilogramos de metanfetamina y 4.8 kilogramos de mariguana en Irapuato.

: Cateo que dejó cinco detenidos, 1.3 kilogramos de metanfetamina y 4.8 kilogramos de mariguana en Irapuato. Morelos : 123 kilogramos de metanfetamina y 188 litros de precursores químicos en Yautepec.

: 123 kilogramos de metanfetamina y 188 litros de precursores químicos en Yautepec. Quintana Roo : Cateos con decomiso de un kilo y 70 dosis de estupefacientes en Benito Juárez.

: Cateos con decomiso de un kilo y 70 dosis de estupefacientes en Benito Juárez. Sonora: Fueron retiradas cerca de 2 mil 400 dosis de diversas drogas en la capital Hermosillo.

El Gabinete de Seguridad también añadió que se encontró un laboratorio clandestino donde se producían kilos de metanfetaminas en la localidad de El Aguaje, en Durango, donde había 2 mil 250 litros de sustancias químicas, reactor, destilador y quemadores, con un valor aproximado de 45 millones de pesos.

¿Cuántas armas y autopartes decomisó el Gobierno de México en operativos?

La administración de Claudia Sheinbaum reportó un importante número de armas largas, cortas, ametralladoras, cartuchos, chalecos y equipo táctico asegurados al crimen organizado.

Baja California Sur (Comondú): 4 armas largas, 3 cortas, 1,200 cartuchos , 41 cargadores y chalecos, en seis vehículos.

4 armas largas, 3 cortas, , 41 cargadores y chalecos, en seis vehículos. Chihuahua (Hidalgo del Parral): Retiro de 12 vehículos y desbloqueo de carreteras.

Retiro de 12 vehículos y desbloqueo de carreteras. Ciudad de México (alcaldía Cuauhtémoc): Aseguradas 50 toneladas de autopartes en cateo.

Aseguradas en cateo. Coahuila (Saltillo): Un vehículo asegurado.

Un vehículo asegurado. Michoacán (Los Reyes): Asegurada una ametralladora , 14 cargadores y vehículos con blindaje artesanal.

Asegurada una , 14 cargadores y vehículos con blindaje artesanal. Quintana Roo:

32 armas largas, 14 armas cortas, 1,660 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, chalecos, drones y vehículos.

‘Golpes’ al ‘huachicoleo’ en México: ¿Dónde se aseguró combustible ilegal?

Las autoridades reportaron aseguramientos relevantes de hidrocarburos durante cateos y revisiones.