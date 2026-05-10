(VIDEOS) Sección A (afuera): ARMY cierra Churubusco para escuchar segundo concierto de BTS en el Estadio GNP

El ARMY mexicano nos ha regalado escenas insólitas: luego de que más 50 mil personas se reunieron afuera de Palacio Nacional para saludar a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook por solo unos cuantos minutos, ahora otros miles cerraron una avenida principal para escuchar el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros.

El show provocó una movilización de fans tanto dentro como fuera del recinto. Mientras alrededor de 65 mil asistentes ingresaron al estadio para ver a la agrupación surcoreana, otros cientos de integrantes del fandom permanecieron en los alrededores para escuchar el espectáculo desde el exterior.

La concentración de personas por los conciertos de BTS en avenida Río Churubusco y zonas cercanas al Palacio de los Deportes fue tal que el tránsito se vio afectado durante varias horas. Fans que no consiguieron boletos encontraron puntos desde donde podían escuchar el audio del concierto y observar una de las pantallas del estadio, lo que convirtió la calle en una especie de “sección A” improvisada.

“Increíble la experiencia. El mejor concierto al que he ido y no entré”, expresó Sara, una fan que estuvo en los alrededores del Estadio GNP.

El ARMY bloqueó Churubusco afuera del Estadio GNP

Desde la tarde del 9 de mayo comenzaron a llegar fans a las inmediaciones del recinto. Algunas personas acudieron con la intención de buscar boletos de última hora; otras, directamente para convivir con otras ARMY y escuchar el concierto desde afuera, incluso pese a la distancia, los lightstick se lograron sincronizar con el show.

La cuenta de X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX) publicó un aviso preventivo por afectaciones vehiculares en las inmediaciones del estadio debido al evento programado para las 20:00 horas.

Gabriela, una fan que permaneció en la zona durante el concierto, relató a El Financiero cómo se vivió el ambiente afuera del Estadio GNP Seguros: “Pues cantamos, bailamos, echamos desmadre. Cerraron Churubusco, todo, las 3 vías, hasta topar con Palacio de los Deportes. Desde antes de las 8 ya estaba cerrado”.

También describió el ambiente entre las fans reunidas: “Fue mi primer reunión con el ARMY y estuvo súper bonito, regalaron muchos freebies y había muchos niños, muy familiar”.

Sara, su amiga, agregó que el cierre se extendió por distintos puntos de Río Churubusco: “Se cerró todo Churubusco, desde Grand Prix hasta la avenida que pasa el Metro de la Línea café”.

Ella detalló que una de las zonas más buscadas era la ubicada debajo de los puentes vehiculares, debido a que desde ahí podía verse una de las pantallas del concierto: “Se disfrutó mucho, aunque la zona más cotizada era entre los puentes porque desde ahí se veía una de las pantallas del concierto”.

De acuerdo con Sara, muchas personas comenzaron a llegar desde la tarde y que el flujo de fans creció rápidamente: “Nosotras nos enteramos que, como a las 5:00 p.m., se estaba empezando a cerrar Churubusco por la llegada del ARMY”.

Sara contó que, aun sin entrar al recinto, varias personas vivieron momentos emotivos durante el espectáculo: “Todas bailamos, cantamos y lloramos al escuchar las canciones sorpresa, en especial ‘Just One Day’”.

También relató que varias integrantes del fandom compartieron regalos entre las asistentes: “Las ARMY regalaron y aventaron freebies durante el concierto”.

Fans siguieron el concierto desde las pantallas exteriores

La dinámica de escuchar el concierto desde afuera comenzó desde el primer show de BTS en Ciudad de México. Algunas fans descubrieron puntos específicos desde donde era posible ver una de las pantallas del estadio.

Melissa Hernández contó a El Financiero ese día que encontró el lugar mientras caminaba con sus amigas hacia la puerta 6 para comprar mercancía oficial.

“Escuchamos cuando estaban haciendo las pruebas, se oía súper bien y luego volteamos y se veía súper bien. Entonces me dijeron: ‘Quédate aquí’. Yo, obviamente me quedé”.

La joven explicó que después decidió avisarle a otras personas que buscaban boletos: “A todas nos dijo: ‘Ya no compren nada, aquí se ve perfecto’ y estamos acá”.

Para la segunda fecha, el punto ya era conocido por muchas fans que acudieron directamente para escuchar el concierto desde el exterior del estadio.

El ARMY encontró la forma de disfrutar el show. (Foto: Cecilia L. García).

La demanda por boletos de BTS en México

La gira ARIRANG provocó una alta demanda de boletos para las tres fechas de BTS en CDMX, programadas para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Muchas fans permanecieron afuera del recinto con carteles buscando entradas o intentando conseguir accesos de última hora. Algunas señalaron que los precios de reventa superaron los 40 mil pesos incluso para zonas que originalmente no tenían ese costo.

Sofía, una joven de 18 años que no consiguió entradas para ninguna de las fechas, habló con EFE sobre la frustración de varias integrantes del fandom: “Ha sido muy triste y más para una ARMY de verdad (...) Es muy triste ver a varias ARMYs que están buscando boleto, con carteles buscando boleto o de aficionada a aficionada, que se les rompa la ilusión”.

También criticó los precios manejados por revendedores en el concierto de BTS: “Sí, la reventa ha sido mayor y los están dando demasiado caros. Un boleto en 40 mil pesos es algo que no costaba un boleto originalmente en platino o VIP”.

La situación generó protestas de fans frente a oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde exigieron medidas contra la reventa y mayor transparencia en la venta de boletos.

BTS regresó a México tras casi nueve años

Los conciertos en Ciudad de México marcaron el regreso de BTS al país después de casi nueve años sin presentaciones.

La agrupación había visitado México en 2014, 2015 y 2017, pero suspendió sus actividades grupales durante varios años debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes en Corea del Sur.

Claudia Sheinbaum Pardo y la banda BTS conformada Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook salip a saludar a sus miles de fans que se reunieron en la plancha del Zócalo después de que se anunciara su visita a Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La actual gira mundial ARIRANG, nombrada igual que su nuevo álbum, comenzó en Corea del Sur en abril y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.

Durante el concierto, los integrantes dedicaron varios mensajes en español al público mexicano.

Kim Seok-jin dijo: “Extrañé muchísimo al Army de México. La verdad estuve demasiado preocupado porque tiene muchísimos años que no venimos y qué tal que ustedes ya nos olvidaron”.

El cantante agregó que tras su visita al Palacio Nacional y el concierto confirmaron el entusiasmo de las fans mexicanas: “No queremos dejarlas fuera de nuestras giras desde ahora”.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su reunión con BTS acordaron que regresarían al país en 2027.

Con información de EFE y AP.