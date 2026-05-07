Sonríe, ARMY: 1,300 cámaras te vigilan; así es el impresionante operativo en conciertos de BTS en el GNP

Sonríe. Estás en cámara escondida. Las más de 65 mil personas que asistirán a cada uno de los conciertos de BTS en México serán vigiladas por más de 1,300 cámaras de seguridad, distribuidas por todo el Estadio GNP, incluso en las zonas más exclusivas, es decir, las del paquete VIP que brinda acceso al ‘sound check’.

Este despliegue de seguridad se realiza en todos los eventos en el Estadio GNP Seguros, como el Vive Latino, los conciertos de Shakira en México, las presentaciones de AC/DC, los shows de Bad Bunny y su ‘Casita’ y ahora con la gira que protagonizan RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook.

Aunque el operativo de seguridad dentro del Estadio GNP se modifica a partir de factores como el perfil de los asistentes y el tipo de evento, toda la información se procesa en tiempo real desde un centro de control, conocido como C2.

En total, la seguridad en el Estadio GNP consiste en 4 etapas que comienzan una semana antes del evento y que concluyen mucho después de que el último asistente salió del lugar. Es como si todas las personas participaran en un reality show, como La Mansión VIP.

El operativo de seguridad para los conciertos de BTS en México y otros eventos incluye el despligue de cámaras de videovigilancia en todas las secciones. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: Cuartoscuro /IA)

La planeación previa al concierto de BTS en México

Una semana antes de que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook interpreten SWIM, y todo el setlist de su álbum Arirang, el equipo de seguridad del Estadio GNP hace los preparativos para recibir a todos los asistentes.

Uno de los primeros pasos es el diagnóstico. Se define el tipo de audiencia que va a asistir, sus edades, preferencias y nivel socioeconómico. Esto permite determinar si la mayoría llegará en transporte público o en auto particular. Por ejemplo, en el Gran Premio de México, la audiencia llega en Metro, Metrobús o apps como Uber y Didi, toda vez que no se habilitan los estacionamientos.

Tras definir el tipo de público, el personal del Estadio GNP determina el nivel de riesgo del evento y lo clasifica en tres niveles (alto, medio o bajo). A partir de este detalle, los organizadores deciden el número de elementos de seguridad que se van a desplegar. Por lo general, hay entre 2,500 y 4,000 personas quienes hacen labores de vigilancia, de acuerdo con un reportaje de Wired en Español.

Seguridad del GNP activa el ‘modo fiesta’ para tour de BTS

Desde las primeras horas del jueves 7 de mayo, fecha del primer concierto del BTS World Tour Arirang en CDMX, los integrantes del C2 activan el modo evento.. Este paso incluye 152 cámaras fijas y la activación de 60 cámaras adicionales en las instalaciones del Estadio GNP Seguros, así como el despliegue de cámaras en los uniformes del personal.

En total, más de 1,300 cámaras y un grupo de personas que las monitorean en tiempo real vigilarán a los 65 mil asistentes a los shows de BTS en CDMX.

El uso de cámaras de última generación —fijas, temporales, PTZ y corporales— permite tomar decisiones y, en caso de ser necesario, activar protocolos médicos, de seguridad pública o protección civil en cuestión de segundos.

La seguridad en el Estadio GNP consiste en 4 etapas que comienzan una semana antes del evento y concluyen después de que el último asistente sale del lugar. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: Cuartoscuro /IA)

Incluso, Ocesa monitorea factores como el clima, así como eventos sísmicos y hasta alertas volcánicas por si el Popocatépetl, alias ‘Don Goyo’, decide ponerse a bailar al ritmo de BTS.

“Para OCESA, la seguridad y la excelencia operativa no son acciones aisladas, sino parte de una filosofía de trabajo que combina innovación tecnológica, talento especializado, supervisión independiente y transparencia”, informó la empresa en un comunicado.

Si ocurre alguna emergencia, los protocolos establecen prioridades. Lo primero es clasificar el hecho en tres niveles, lo que permite activar las medidas de seguridad. En caso de un evento crítico, el personal sabe que debe permitir la apertura de todos los accesos para evitar estampidas.

¿Qué pasará al final del concierto de BTS?

Al final, cuando el último acorde de Arirang se pierda en el aire de la Ciudad de México y las luces del Estadio GNP se apaguen, más que un recuerdo, quedará la evidencia —guardada en cientos de horas de grabación— de que el ARMY mexicano lo dio todo.

Este paso es esencial, ya que las grabaciones pueden servir como pruebas en caso de algún delito, accidente o emergencia ocurrida durante el concierto.

Así que ya lo sabes, ARMY: cuando estés cantando a todo pulmón junto con RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, o grabando el mejor video para TikTok, no estarás sola. Más de 1,300 cámaras estarán ahí contigo. Registrarán todo: cada lágrima, cada grito, cada mano extendida hacia tus ídolos. ‘El Gran Hermano’ nunca había sido tan fan de BTS.