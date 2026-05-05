¿Dónde comprar ‘merch’ de BTS en CDMX? Puntos de venta oficiales y bazares

BTS tiene varios puntos de venta de mercancía en CDMX. (Fotos: IA Gemini / Shutterstock).

¡Llegaron los conciertos más esperados del año! La fiebre morada de BTS World Tour ARIRANG está en CDMX y trae todo un universo de mercancía oficial y alternativas organizadas por fans.

Desde puntos autorizados dentro y fuera del Estadio GNP hasta pop-ups con acceso restringido, el acceso a productos ARMY está regulado por lineamientos claros de la agencia.

Puntos oficiales para comprar mercancía de BTS en el Estadio GNP de CDMX

De acuerdo con información oficial publicada en Weverse y comunicados de BIGHIT MUSIC, la venta de merch forma parte de una estrategia de control de marca, experiencia del fan y protección de derechos.

Un comunicado de Weverse hace un llamado a no comprar productos que no sean oficiales: “Asegúrate de no verte afectado negativamente por la compra de mercancía ilegal. Los light sticks falsificados o de imitación no pueden vincularse al sistema central de control del concierto”.

Merch oficial en el Estadio GNP (interior y exterior)

El esquema de venta durante los conciertos contempla dos tipos de puntos oficiales: dentro y fuera del Estadio GNP Seguros.

Desde el 6 de mayo, en los alrededores del Estadio GNP se colocarán puestos exteriores en los cuales podrás encontrar incluso el Official Light Stick y los discos.

Puerta 6

Puerta 15

Mr. Merch en Palacio de los Deportes

Puntos oficiales de venta de merch de BTS en el Estadio GNP. (Foto: weverse.io).

Puestos interiores del Estadio GNP, en el pitlane, exclusivos para asistentes con boleto, donde hay un horario especial de compras prioritarias para entradas VIP (10:00-16:00), así como una selección limitada de merch.

Puerta A

Puerta G

Puerta B

Bridge

Puerta D

Beer Garden

Cabe destacar que hay restricciones de compra: solo una pieza de cada artículo por persona y un máximo de 10 álbumes por comprador; además, está prohibido hacer fila nocturna.

¿Cuánto cuesta la mercancía oficial de BTS en el Estadio GNP?

El catálogo oficial incluye:

Lightstick oficial : $1,380 a $1,700MXN

: $1,380 a $1,700MXN Playeras : $1,200 MXN a

: $1,200 MXN a Sudaderas: $1,800 MXN a $3,000 MXN

$1,800 MXN a $3,000 MXN Conjuntos: $4,400 MXN

$4,400 MXN Gorras: $1,000 MXN

$1,000 MXN Álbum oficial: $550 a $1,100 MXN

$550 a $1,100 MXN Llavero: $700 MXN

$700 MXN Toalla: $800 MXN

$800 MXN Sello: $700 MXN

Otros puntos de venta de mercancía oficial de BTS en CDMX

Adicional a ello, hay otros lugares en la Ciudad de México donde puedes encontrar la ‘merch’ sin la presión de estar en el concierto.

BTS Pop-Up: ARIRANG (Roma Norte)

Ubicación: Colima 194, Roma Norte

Colima 194, Roma Norte Horario: 13:00 a 20:00

13:00 a 20:00 Fechas: 8 al 11 de mayo

Este espacio oficial ofrece mercancía exclusiva y una experiencia inmersiva alineada al concepto visual del tour.

El acceso es solo con registro previo en Weverse, horario asignado y permanencia limitada.

BTS POP-UP: SPACE OF BTS (Río Elba)

Ubicación: Río Elba 20, Cuauhtémoc

Río Elba 20, Cuauhtémoc Fechas: 12 de junio al 10 de agosto de 2025

12 de junio al 10 de agosto de 2025 Horario: 10:00 a 20:00

Opera bajo sistema de sesiones de 50 minutos con registro previo, con un máximo 4 unidades por producto, las reservaciones en línea están disponibles en Eventbrite a partir del 18 de mayo.

DongSong Kpop Shop

Ubicación: Río Elba 20

Río Elba 20 Fechas: 7 al 10 de mayo

Funciona como espacio complementario con actividades y personalización de productos para fans.

El grupo de Kpop BTS regresó a los escenarios. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) (Kim Hong-Ji/AP)

Bazares de BTS en CDMX y merch fan-made

A inicios de abril, BIGHIT MUSIC publicó un comunicado con motivo del concierto de BTS en Goyang, Corea del Sur, donde apuntaron que harían trabajos de vigilancia en las inmediaciones del recinto en colaboración con la policía para proteger la propiedad intelectual de la banda.

“El objetivo es prevenir la venta y distribución de mercancía que utilice ilegalmente la imagen, el nombre o las marcas registradas de BTS. También llevaremos a cabo una campaña en el recinto para concienciar sobre los derechos de imagen de BTS. Solicitamos amablemente a todos los fans que se abstengan de comprar productos no oficiales o no autorizados y que apoyen activamente la campaña”, agrega el mensaje.

La agencia no ha aclarado qué tipo de vigilancia hará en Ciudad de México, donde la compra de merch extraoficial es parte de la vda cotidiana en los conciertos.

Mientras tanto, hay algunos puntos de venta anunciados que ofrecen mercancía inspirada en BTS: ropa, accesorios, lightsticks personalizados y artículos hechos por fans.

Bazar BTS en Velódromo

Ubicación: Estadio Velódromo

Estadio Velódromo Fecha: 3 al 5 de mayo

3 al 5 de mayo Horario: 10:00 a 19:00

Edición ARIRANG de K-Pop Bazarcito

Ubicación: Frontón Bucareli

Frontón Bucareli Fecha: 8 de mayo

8 de mayo Horario: 13:00 a 20:00

Fandom Pop-up by K-Pop Bazarcito