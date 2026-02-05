Es pura ‘Dynamite’: Nueva light stick oficial de BTS ¿Cuánto cuesta y cómo comprar la versión 4?

La lightstick de BTS se utiliza en sus conciertos, estos son los detalles de la nueva versión del ARMY bomb. (Foto: Shutterstock/Weverse/ChatGPT)

Es pura ‘Dynamite’: La light stick es un objeto que no puede faltar en los conciertos de BTS y la versión 4 llega justo a tiempo para asistir a las presentaciones del grupo de Kpop dentro de su gira 2026.

El nuevo gadget, conocido como la ARMY bomb, llega luego de 8 años del lanzamiento de la versión anterior (sin contar la edición especial Map Of The Soul) y ya tiene una fecha de lanzamiento.

Estos son los detalles para adquirir la nueva light stick de los intérpretes de ‘My Universe’ para ‘prender-te’ en los conciertos de BTS en México e integrarte al espectáculo.

La light stick llega justo a tiempo para los conciertos de BTS en 2026. (Foto: EFE/ Ocesa).

¿Dónde y cómo comprar la nueva light stick de BTS?

Una de las principales características de los fandom de grupos de KPop es la light sitck, pues identifica a cada uno de los grupos de fans, además del nombre.

El ARMY puede adquirir la suya en la página de Weverse, tienda oficial de BTS, donde se requiere de una cuenta, por tanto, te recomendamos registrarte previamente con un correo o vincular tu usuario de una red social (Facebook o Instagram) para no tener contratiempos al momento de entrar a comprar el gadget.

De acuerdo con información oficial, únicamente se puede adquirir una por cuenta y se prepara el envío el mismo día que sale a la venta.

¿Cuándo sale la nueva light stick de BTS?

La página Weverse, tienda oficial del grupo BTS, anunció la fecha de lanzamiento de la cuarta edición de la ARMY bomb.

El aparato tecnológico va a estar disponible en la página web o en la aplicación a partir del 8 de febrero (9 de febrero de Corea) y la venta comienza a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México (11:00 a.m. del tiempo local de Corea).

La nueva lidhtstick de BTS llega tras 8 años del lanzamiento de la versión anterior. (Foto: Weverse)

¿Cuánto cuesta la nueva light stick de BTS?

El precio de la nueva light stick para el ARMY, fans de BTS, es de aproximadamente $730 MXN más envío.

De acuerdo con diferentes reseñas y opiniones, en la web puede llegar a costar alrededor de $100 USD, es decir, alrededor de $1,700 MXN.

¿Cómo es la versión 4 de la light stick de BTS?

El comunicado oficial de Weverse reveló los detalles tecnológicos de la nueva versión de la ARMY bomb que está lista para usarse en los conciertos de BTS en México y en el resto de países que visitan.

Dentro de las características mejoradas y/o modificadas son las siguientes:

Ampliación del rango de colores

Nuevos efectos inmersivos sincronizados con la iluminación del escenario

Activación del modo concierto (registra un historial de las presentaciones a las que acudiste)

Integración del shaking en modo manual, con el cual cada que la agites cambia los colores de manera aleatoria.

Es compatible con la versión 3 hasta el concierto del grupo de Kpop BTS en Las Vegas el 28 de mayo de 2026

Configuración manual de colores, efectos y destellos con los botones del light stick, sin requerir de la aplicación

Weverse informó que con el lanzamiento de la cuarta versión, la tercera se deja de vender en la tienda oficial, así como la edición especial Map Of the Soul.