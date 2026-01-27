¿Habrá más conciertos de BTS en México? Presidencia de Corea del Sur ya analiza carta de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum envió una carta a Corea del Sur por los conciertos de BTS. (Fotos: EFE/ José Méndez / IA Gemini).

La polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS en México escaló al ámbito diplomático. El gobierno de Corea del Sur confirmó a la agencia EFE que recibió la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que solicita apoyo para que el grupo de k-pop realice más presentaciones en el país.

El gobierno surcoreano mencionó vía telefónica que la carta de Claudia Sheinbaum sobre BTS actualmente se encuentra en análisis. De acuerdo con lo señalado por la oficina presidencial, la respuesta a la misiva aún no ha sido definida.

Claudia Sheinbaum interviene tras polémica por BTS en México

La intervención de la presidenta se dio después de que la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó fuera a la mayoría de los interesados. De acuerdo con datos oficiales de Ticketmaster, 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir entradas, pero solo había 136,400 boletos disponibles, lo que representó apenas 6.4 % de la demanda total.

Los boletos para los tres conciertos de BTS en México se agotaron en menos de una hora. (Foto: EFE/ Ocesa).

Ticketmaster informó que durante las preventas y la venta general se registró un pico de más de 1.1 millones de personas en la fila virtual, en un proceso que calificó como una demanda sin precedentes para el mercado mexicano.

Tras dialogar con Alejandro Soberón, responsable de la promotora OCESA, y recibir la confirmación de que no había más fechas previstas para BTS en México, la presidenta decidió buscar al gobierno surcoreano.

“Hablé con el responsable de OCESA (…) le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos porque todo el fin de semana estuvo el tema”, explicó Sheinbaum durante la mañanera del 26 de enero.

La mandataria optó por enviar la carta a las autoridades de Corea del Sur: “Es por los jóvenes y las jóvenes de México. Esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo (...) Esperemos que (la respuesta) sea positiva o que permita (la instalación de) pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las y los jóvenes tenga más acceso. Ya les contaré cuál es la respuesta y es por las y los jóvenes de México”.

Los conciertos de BTS en México están programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en el Estadio GNP Seguros, en la capital del país. El inventario disponible se agotó en menos de una hora, según información de Ocesa.

BTS regresa a los escenarios tras su ausencia por el servicio militar. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Profeco interviene por el caso BTS

La venta de entradas estuvo marcada por denuncias de seguidores del grupo, quienes señalaron presuntas irregularidades en el proceso de compra. Entre las quejas se incluyeron acusaciones de falta de transparencia, errores en la plataforma digital y la supuesta venta de boletos a revendedores en taquillas físicas, pese a que la comercialización se anunció como exclusivamente en línea.

Ticketmaster rechazó la reventa ilegal y aclaró que no se emitieron boletos físicos, además de asegurar que la venta se realizó únicamente a través de sus canales digitales oficiales, con mecanismos de control y seguridad en cada transacción.

La empresa también subrayó que no aplica precios dinámicos ni algoritmos durante el proceso de venta y que los costos de los boletos se mantuvieron sin cambios, al ser definidos por el artista, su equipo y el promotor.

La controversia por los boletos de BTS derivó en la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Su titular, Iván Escalante, informó que se inició un procedimiento contra la boletera por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores.

Además, Profeco anunció sanciones contra plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo, al considerar que incurrieron en prácticas abusivas y desleales. Las multas podrían superar los 4 millones de pesos.

Con información de EFE.