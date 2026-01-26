Precio de los paquetes VIP de Harry Styles en México 2026: ¿Cuánto cuestan y qué incluyen?

Los conciertos de Harry Styles en México incluyen opciones VIP. (Fotoarte El Financiero / AP).

¿Listos para cantar con ‘As it was’ en vivo? Harry Styles viene a México en 2026 con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (31 de julio y 1 de agosto), los cuales tienen una opción de paquetes VIP para fans que quieren la experiencia completa.

El exintegrante de One Direction confirmó su regreso a suelo mexicano como parte de la gira mundial Together, Together, una residencia global que contempla siete ciudades entre mayo y diciembre de 2026. En México, la apertura de sus dos conciertos estará a cargo de la cantautora británica Jorja Smith, quien presentará un repertorio basado en soul y R&B.

Este tour coincide con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio: Kiss All The Time. Disco, Occasionally, disponible a partir del 6 de marzo de 2026.

El disco 'Kiss All The Time Disco Occasionally' se estrena en marzo de 2026. (Foto: Prensa Ocesa).

¿Cuánto cuesta ver a Harry Styles en México 2026?

Los precios de los boletos de Harry Styles van de $1,091.25 a $6,547.25 (cargos incluidos):

PIT (Circle, Disco): $6,547.25

$6,547.25 General A: $2,579.25

$2,579.25 General B: $2,579.25

$2,579.25 General C: $1,463.25

$1,463.25 GNP: $4,191.25

$4,191.25 Verde B: $3,987.25

$3,987.25 Naranja B: $2,827.25

$2,827.25 Verde C: $2,205.25

$2,205.25 Naranja C: $1,091.25

Adicional a ello, los Stylers tienen opciones VIP con beneficios exclusivos.

Mapa de Harry Styles en el Estadio GNP. (Foto: Ticketmaster).

Los paquetes VIP de Harry Styles en el Estadio GNP de México

Para las fechas en la Ciudad de México, los paquetes VIP de Harry Styles se comercializan con precios que van de $5,562.75 a $15,546.00 pesos, de acuerdo con la información oficial difundida durante la preventa Beyond.

Estos montos corresponden a experiencias adicionales al boleto estándar y se suman al acceso general en zonas específicas del estadio.

Los paquetes disponibles para México son: Together Package, Kiss Package y Disco Package. Cada uno incluye un boleto a General A o Pit, distintos niveles de prioridad, mercancía conmemorativa y acceso anticipado.

Together: ¿Qué incluye el paquete VIP más completo?

El paquete Together es la experiencia VIP de mayor alcance disponible para los conciertos de Harry Styles en México. Cuesta $15,546 pesos y, de acuerdo con VIP Nation, incluye:

Un boleto general de piso en zonas Circle o Disco .

. Acceso con fast pass a la tienda pop-up oficial con horario preferente asignado.

Entrada anticipada al recinto con prioridad para el área de pista.

al recinto con prioridad para el área de pista. Un laminado VIP Together conmemorativo.

conmemorativo. Acceso al Together VIP Lounge previo al concierto, con bocadillos ligeros y cocteles o mocktails de especialidad, con un token de bebida incluido.

previo al concierto, con bocadillos ligeros y cocteles o mocktails de especialidad, con un token de bebida incluido. Paquete de regalo con artículos exclusivos de mercancía .

. Oportunidad de fotografía frente al fondo oficial VIP.

Equipo de concierge VIP disponible en sitio.

VIP Nation aclara que este paquete no incluye convivencia ni participación del artista, y que las leyes locales sobre alcohol aplican en cada recinto.

Harry Styles regresa a México con dos conciertos como parte de su gira mundial. (Foto: EFE/EPA/NEIL HALL).

Kiss: Acceso anticipado y mercancía exclusiva

El Kiss ofrece una experiencia intermedia dentro de los paquetes VIP de Harry Styles en México, con beneficios enfocados en el acceso temprano y artículos exclusivos. Este paquete de $12,650.50 pesos contempla:

Un boleto general de piso en zona Square o Kiss .

. Acceso fast pass a la tienda pop-up.

Entrada anticipada al recinto con prioridad al área de piso, posterior al ingreso del Together Package.

al recinto con prioridad al área de piso, posterior al ingreso del Together Package. Un laminado VIP Kiss .

. Paquete de regalo con mercancía exclusiva.

Fotografía frente al fondo VIP conmemorativo.

Atención de concierge VIP en sitio.

Al igual que el paquete anterior, se especifica que no hay participación del artista y que las ubicaciones pueden variar según la fecha.

Harry Styles comienza una gira mundial en 2026. (Foto: Prensa Ocesa).

Disco: La opción VIP de entrada general

El Disco es la alternativa VIP de menor costo para los conciertos de Harry Styles en México. De acuerdo con la información oficial, este paquete de $5,562.76 pesos contempla:

Un boleto de admisión general A .

. Entrada anticipada al recinto con prioridad al área de pista.

al recinto con prioridad al área de pista. Un laminado VIP Disco .

. Paquete de regalo con artículos exclusivos.

Fotografía frente al fondo VIP.

Servicio de concierge VIP en el lugar.

Este paquete no contempla acceso a lounge ni tienda pop-up con fast pass, y tampoco incluye interacción con Harry Styles.

¿Dónde comprar paquetes VIP para Harry Syles en México?

La venta de boletos y paquetes VIP de Harry Styles en México se realiza a través del sitio oficial de Ticketmaster, con un calendario escalonado.

La preventa Banamex inicia el 28 de enero a las 11:00 horas, mientras que la venta general está programada para el 29 de enero a las 11:00 horas.

Con información de EFE.