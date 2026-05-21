Arrestan a Ludwig Kaiser, ‘El Grande Americano’, en Florida: ¿Qué pasó con el luchador de la WWE?

Ludwig Kaiser no ha emitido algún comunicado sobre los hechos, por lo que se desconoce cuál es su situación legal actual. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Ludwig Kaiser, luchador de la WWE cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue detenido en Florida luego de que autoridades estadounidenses lo señalaron por presuntamente cometer una agresión física contra otro ciudadano.

El luchador profesional recientemente asumió el personaje de ‘El Grande Americano’, identidad con la que tiene programado un combate en México como parte de la función Noche de los Grandes, evento que se realizará en la Arena Monterrey.

Hasta ahora, se desconoce qué ocurrirá con el compromiso ante El Original Grande Americano, debido a que el luchador no ha emitido declaraciones públicas sobre su situación legal tras el arresto.

¿Por qué arrestaron a Ludwig Kaiser, luchador de la WWE?

Documentos judiciales obtenidos por el medio especializado Fightful explican que el incidente ocurrió el pasado 23 de abril, cuando una persona le habría pedido al deportista “tener modales” tras una situación ocurrida dentro de un elevador.

Según el testimonio incluido en los registros, Ludwig Kaiser iba acompañado de una mujer y ambos se encontraban besándose dentro del ascensor. Cuando descendieron, el otro pasajero expresó su incomodidad, situación que presuntamente habría provocado una confrontación.

“La víctima describió la agresión como una serie de puñetazos que el hombre le propinó y lo empujó al suelo”, indican los documentos difundidos por Fightful.

Los registros policiales señalan que el luchador fue detenido el 20 de mayo cerca de las 14:37 horas en Florida. Asimismo, precisan que el cargo corresponde a una presunta agresión física, descartando versiones iniciales que apuntaban a una acusación por violencia doméstica.

Tras su detención, se estableció una fianza de mil dólares, cantidad que fue cubierta posteriormente, e acuerdo con información difundida por ESPN. El luchador quedó en libertad mientras continúa el proceso correspondiente.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre posibles audiencias o medidas adicionales derivadas del caso.

¿Cuándo es la pelea de ‘El Grande Americano’ en México?

A pesar del incidente, Ludwig Kaiser mantiene programada una aparición en México la próxima semana: el luchador encabeza Noche de los Grandes, evento que reúne talento de la AAA y la WWE, donde protagonizará un combate de máscara contra máscara frente a El Original Grande Americano.

La función está prevista para el sábado 30 de mayo en la Arena Monterrey. En la cartelera también aparecen nombres reconocidos de la lucha libre como Mr. Iguana, Dominik Mysterio y Penta Zero Miedo.

Hasta ahora, los organizadores no han informado cambios relacionados con la participación del alemán ni una posible cancelación derivada de su situación legal.

Marcel Barthel nació en Alemania y comenzó su trayectoria deportiva practicando boxeo amateur y lucha libre durante la juventud. Con el paso del tiempo logró consolidarse como una promesa del wrestling europeo.

Fue en 2017 cuando ingresó al Centro de Alto Rendimiento de WWE, iniciando formalmente su desarrollo dentro de la compañía.

Ese mismo año debutó en transmisiones oficiales y, desde entonces, construyó una carrera enfocada principalmente en el circuito internacional de lucha libre profesional.

Recientemente asumió el personaje de ‘El Grande Americano’, identidad con la que incrementó su exposición mediática. La última ocasión en que apareció en una lucha televisada ocurrió durante un episodio de RAW, donde enfrentó al mexicano Penta Zero Miedo.