¿Qué es la Comisión de Verificación de Integridad del INE que ‘bloqueará’ a ‘candidatos del narco’?

El Congreso de la Unión tendrá más ‘chamba’: Además de la reforma a la reforma judicial, el Gobierno de México también enviará una iniciativa para crear una comisión que verifique la “integridad” de los candidatos de las elecciones 2027.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que se trata de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Se plantea crear nuevos mecanismos para que los partidos políticos cuenten con más herramientas de análisis antes de definir las candidaturas que presentarán en las elecciones de 2027″, dijo en la ‘mañanera’ de este jueves 21 de mayo.

¿Qué dice la reforma contra los ‘candidatos del narco’?

Se propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).

La comisión estaría conformada por cinco consejeros electorales, quienes serían elegidos y votados por el Consejo General del INE para ejercer funciones durante un periodo de tres años.

Este órgano funcionaría como un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar en el mecanismo, y distintas autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

Dentro del proceso de revisión se plantea consultar información con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El objetivo sería verificar si existe un “riesgo razonable” de posibles vínculos entre aspirantes con la delincuencia organizada antes de formalizar una candidatura rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta propuesta ‘nace’ de los hallazgos de la Operación Enjambre por la que han sido detenidos alcaldes y excalcaldes acusados de recibir ayuda del crimen organizado para ganar sus elecciones.

Ese fue el caso de ‘El Barbas’, líder del Cártel de Sinaloa, señalado de haberse reunido con los alcaldes de Atlatlahuacan y Cuautla, electos en los comicios de 2024.

La Operación Enjambre en Jalisco también provocó la detención de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, involucrado en una red de extorsión en ‘alianza’ con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Cómo funcionará la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas?