Brand USA lanza campaña para combatir la desinformación sobre viajes a Estados Unidos

Fort Lauderdale.- Brand USA lanzó la iniciativa “Get Facts. Get Going.”, una plataforma y campaña global enfocada en combatir la desinformación relacionada con los viajes hacia Estados Unidos, en un momento en el que la incertidumbre sobre requisitos migratorios, tarifas y procesos de ingreso ha impactado la confianza de los viajeros internacionales.

El anuncio se realizó en el marco de IPW 2026, la principal feria turística de Estados Unidos que esta semana se lleva a cabo en Fort Lauderdale, Florida, así como durante IMEX Frankfurt, en Alemania.

La estrategia forma parte de la expansión de la plataforma “America the Beautiful”, con la que la organización busca impulsar nuevamente la llegada de turistas internacionales al país.

De acuerdo con Brand USA, “Get Facts. Get Going.” funcionará como una fuente centralizada de información actualizada sobre políticas de entrada, requisitos de visa, tarifas, procesos migratorios y programas de viajeros confiables, con el objetivo de frenar rumores y percepciones incorrectas que circulan en redes sociales y mercados internacionales.

La campaña surge luego de que la llegada de viajeros internacionales hacia Estados Unidos registrara una caída de 5.5% en 2025, afectada en parte por la confusión alrededor de nuevas políticas migratorias, tarifas adicionales y versiones no confirmadas sobre restricciones de ingreso.

Entre los temas que la plataforma busca aclarar se encuentran la implementación de la Visa Integrity Fee de 250 dólares —que aún no entra en vigor—, el posible requerimiento de entregar cinco años de historial de redes sociales para ciertos viajeros —medida que todavía no se convierte en política oficial— y los costos de acceso a parques nacionales.

Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA, señaló que el objetivo es generar confianza entre los visitantes internacionales y dejar claro que Estados Unidos continúa abierto al turismo internacional.

La estrategia también contempla campañas pagadas en mercados internacionales prioritarios, integración de información en sistemas globales de distribución turística, programas de capacitación para agentes de viajes y herramientas impulsadas por inteligencia artificial dentro de los portales oficiales de planeación de viajes.

Además, Brand USA mantendrá su colaboración con U.S. Customs and Border Protection para promover programas como Global Entry y Mobile Passport Control, enfocados en agilizar los procesos de ingreso al país.

La campaña se complementa con “American Originals”, una nueva serie de contenidos enfocada en experiencias culturales, gastronómicas y destinos icónicos estadounidenses, con historias sobre lugares como Monument Valley, Memphis y New York City.