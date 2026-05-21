Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 21 de mayo desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum podría referirse a múltiples temas en la mañanera de este jueves 21 de mayo, principalmente en el ámbito internacional.

Por un lado, Mody’s Rating recortó la calificación de México a “Baa3″, desde “Baa2″ y modificó la perspectiva de “negativa” a “estable”. La mandataria declaró recientemente que, a su parecer, la economía mexicana está bien.

A la par, podría referirse al fallo de una corte de Florida, Estados Unidos, que determinó que los integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas con la red de corrupción de García Luna tendrán que pagar 578.5 millones de dólares como reparación del daño.

Sigue la actualización minuto a minuto de la mañanera en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 20 de mayo?

En la conferencia anterior, el gobierno de Sheinbaum presentó los avances del construcción de pasajeros que conectará Pachuca con Querétaro, ello como parte de la ampliación del tren que llega al AIFA.

Estimaciones de autoridades sugieren que el tramo a Pachuca quedará concluido el próximo junio de 2027. Actualmente, lleva un avance del 34.8 por ciento de construcción.

En tanto, el tren a Querétaro estaría listo para septiembre de 2027, con un avance del 15 por ciento a la fecha.