Moody’s Ratings rebaja la calificación de México a ‘Baa3′

El anuncio de Moody's viene después de que S&P cambió la perspectiva de la nota de México por bajo crecimiento

Ante el persistente debilitamiento de la solidez fiscal del país, Moody’s Ratings recortó la calificación de México a “Baa3”, desde “Baa2”, a la par de modificar la perspectiva de la nota de “negativa” a “estable”.

“El gasto rígido, una base de ingresos limitada y el apoyo continuado a Petróleos Mexicanos (Pemex) limitan la capacidad del Gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento. A pesar de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, otras prioridades políticas, como la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado los pilares de la política fiscal”.

Esta acción por parte de Moody’s se presenta una semana después de que S&P Global Ratings revisó su perspectiva sobre las calificaciones a largo plazo de México de “estable” a “negativa” por el debilitamiento de la flexibilidad fiscal, aunque confirmó su calificación en moneda extranjera en “BBB” y en moneda local en “BBB+”.

Así, tanto Moody’s como Fitch Ratings, que tiene la calificación de México en “BBB-”, con perspectiva estable, evalúan al país apenas un escalón por arriba de perder el grado de inversión. “Es como tener 70 de calificación”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero BASE.

Moody’s argumentó que la posición fiscal de México se ha debilitado en comparación con la de otros países con calificación “Baa” y su vulnerabilidad a las crisis fiscales ha aumentado, sobre todo, porque se espera que el crecimiento económico siga siendo moderado a corto plazo y que vuelva a la tasa de crecimiento tendencial, en torno al 2.0 por ciento, de forma gradual.

Sobre la perspectiva estable indicó que refleja su previsión de que el mayor debilitamiento de la solidez fiscal será gradual y se verá compensado en parte por la estabilidad macroeconómica de México, la capacidad de respuesta de las políticas y la solidez económica subyacente.

“Si bien el apoyo continuo a Pemex seguirá limitando la consolidación fiscal, México no se enfrenta a desequilibrios macroeconómicos que amplifiquen los riesgos fiscales. Además, las autoridades conservan una capacidad demostrada para ajustar las políticas monetarias y macroeconómicas en respuesta a las perturbaciones”.

Baja previsión del PIB

Moody ‘s Ratings afirmó que la escasa inversión y las perspectivas de crecimiento moderadas están agravando las presiones fiscales. De hecho, redujo a menos de 1.0 por ciento su perspectiva de crecimiento del PIB real para este año y apenas crecerá 1.3 por ciento en 2027.

“La desaceleración de la inversión privada desde 2024 refleja limitaciones estructurales de larga data relacionadas con la energía, el agua, la logística y la seguridad, así como la incertidumbre política derivada de la revisión del T-MEC y de los cambios en el marco institucional de México, incluida la reforma judicial”.

Si bien los ingresos públicos aumentaron hasta el 19.1 por ciento del PIB en 2025, desde el 17.9 por ciento en 2021, debido a una mayor aplicación de la normativa fiscal y aduanera, éstos no han seguido el ritmo del aumento de los gastos rígidos, entre los que se incluyen las pensiones, las subvenciones y el apoyo a Pemex, abundó la agencia.

Cambio en calificación

Para Moody’s si la solidez fiscal mejora de forma duradera, respaldada por resultados fiscales que sitúen los indicadores de deuda en una clara trayectoria descendente, se podría ver una tendencia al alza en la calificación.

También sería positivo para la nota soberana un mayor cumplimiento de los pilares de la política fiscal o una mejora sustancial de las perspectivas de crecimiento a medio plazo, respaldada por una mayor inversión y previsibilidad de las políticas, dijo.

En cambio, podría surgir una presión a la baja sobre la calificación si hubiera indicios de que la consolidación fiscal será insuficiente y dé lugar a un debilitamiento persistente de los indicadores de deuda que supere sustancialmente sus expectativas actuales.

“Un mayor debilitamiento de la credibilidad o la eficacia de los pilares de la política fiscal, o un período prolongado de crecimiento económico más débil de lo esperado que agrave las presiones fiscales, también sería negativo para la calificación crediticia”, concluyó.