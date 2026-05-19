México juega con fuego en su calificación crediticia

México se acerca a perder su grado de inversión. La calificadora de riesgo global S&P puso en perspectiva negativa la calificación de deuda soberana de México el pasado 12 de mayo. Aunque no es un cambio de calificación como tal, muestra la preocupación de esa institución con relación a la confiabilidad de la economía mexicana en el futuro y, de no cambiar el rumbo, puede implicar una menor calificación en los próximos 24 meses. Claramente, estas no son buenas noticias para nuestro país.

El anuncio de S&P tiene tres consecuencias negativas. La primera es que evidencia un grupo de debilidades que tiene la economía mexicana. La segunda es que representa la continuación de una tendencia en el deterioro de la calificación soberana de México que se inició en 2019. La tercera es que esto puede desembocar en una reducción de la calificación en los próximos 24 meses, lo que dejaría al país tan sólo un nivel por encima de perder el grado de inversión.

Recordemos que perder el grado de inversión implica que la deuda se vuelve demasiado riesgosa a los ojos de importantes inversionistas institucionales. Muchos inversionistas buscarían dejar de tener esa deuda en sus portafolios y sólo estarán dispuestos a tenerlas los inversionistas que exigen un mayor rendimiento lo que encarecería el costo de la deuda.

Este es uno de varios aspectos en los que nuestro país había logrado mejoras para volver hacia atrás en los últimos dos sexenios. México llegó al nuevo milenio con una mala calificación crediticia (por debajo del grado de inversión), pero entre los años 2000 y 2002 las tres principales calificadoras globales (Moody’s, S&P y Fitch) le habían otorgado ya el grado de inversión. La calificación siguió mejorando hasta alcanzar dos o tres niveles por arriba de ese grado de inversión dependiendo de la empresa calificadora.

Sin embargo, estas tres empresas calificadoras de riesgo empezaron a reducir la evaluación que hacen de la deuda mexicana en 2019 y 2020. Esta calificación ha continuado deteriorándose y está apenas por arriba del grado de inversión en el caso de Fitch. Esto, como muchos otros aspectos del gobierno actual, significa volver a lo peor de nuestro pasado.

La calificación de deuda soberana mexicana ha sido puesta en perspectiva negativa por parte de S&P debido al riesgo de que se presenten elevados déficits fiscales persistentemente y que la deuda crezca más rápido de lo esperado. Uno de los principales problemas es el apoyo fiscal otorgado a la Comisión Federal de Electricidad y, sobre todo, Petróleos Mexicanos. Otro problema importante se refiere a la crónica incapacidad de la economía mexicana para crecer.

S&P fue explícita en su advertencia: si México no logra reducir sus déficits fiscales “de manera oportuna”, la rebaja llegará antes de que termine 2027. El gobierno actual, sin embargo, ha seguido incrementando subsidios y gasto en obra pública sin evaluación socioeconómica rigurosa —y no muestra señales de cambiar de rumbo.

Una disminución en la calificación crediticia mexicana por parte de S&P la dejaría tan sólo un nivel por encima del grado de inversión (como ya está en el caso de Fitch). Esto implica que estamos jugando con fuego. Si no se cambia el rumbo, podemos entrar en una espiral negativa. Peores calificaciones de riesgo implican pagar mayores tasas de interés por la deuda pública. A su vez, un mayor pago de intereses deteriora la situación fiscal de gobierno y lleva a menores calificaciones crediticias.

Si México cruza el umbral del grado de inversión, la situación de estabilidad que hemos vivido en este siglo puede deteriorarse rápidamente. Incluso podría implicar un riesgo creciente de experimentar una crisis de deuda. La pregunta no es si el riesgo existe —S&P ya lo confirmó—, sino si habrá voluntad política de actuar antes de que la espiral se vuelva irreversible.

1. S&P Global Ratings, “Mexico Outlook Revised To Negative On Weakening Fiscal Metrics”, 12 de mayo de 2025. Disponible en: https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3560935