S&P deja nota de México en ‘BBB’, pero cambia perspectiva a negativa por deuda y bajo crecimiento

S&P estimó que todas las amortizaciones de la deuda de Pemex se financiarán con transferencias del gobierno. (Foto: Shutterstock)

S&P Global Ratings revisó su perspectiva sobre las calificaciones a largo plazo de México de “estable” a “negativa” por el debilitamiento de la flexibilidad fiscal, aunque confirmó su calificación en moneda extranjera en “BBB” y en moneda local en “BBB+”.

“La perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido principalmente al bajo crecimiento económico, lo que resulta en un aumento de la deuda pública mayor de lo esperado y una mayor carga de intereses”, apuntó en una acción de calificación.

Además, indicó que el previsible y continuo apoyo fiscal sustancial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) agravaría aún más la rigidez fiscal de México.

“Un deterioro inesperado de los estrechos vínculos comerciales y económicos de México con Estados Unidos también podría debilitar la sólida posición externa del país”.

En este sentido, S&P estimó que todas las amortizaciones de la deuda de Pemex se financiarán con transferencias del gobierno; sin embargo, los malos resultados operativos podrían llevar al gobierno a proporcionar más fondos para cubrir futuras pérdidas financieras, lo que incrementaría el déficit fiscal.

“Además, seguiremos monitoreando el impacto potencial de los ambiciosos planes de infraestructura del gobierno en los déficits y la trayectoria de la deuda de México. Prevemos que la deuda pública neta de México aumentará en un promedio anual del 4.4 por ciento del PIB entre 2026 y 2029. Estimamos que la deuda pública neta ascenderá a aproximadamente el 54 por ciento del PIB para 2029, desde el 49 por ciento en 2025”.

¿Por qué S&P cambió la perspectiva de México a negativa?

Sobre su ratificación de nota, abundó que refleja el marco institucional del país, que ha fomentado la estabilidad política y los cambios regulares de gobierno durante más de dos décadas, así como políticas fiscales y monetarias prudentes, respaldadas por un régimen de tipo de cambio flotante.

Destacó que años de política monetaria prudente y el crecimiento de los mercados de capitales internos han fortalecido la flexibilidad monetaria del país. Estos factores han mantenido la confianza de los inversionistas y el acceso del soberano a los mercados de capitales globales.

Hacienda resalta calificación a México

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resaltó que con la ratificación de calificación, el país se mantiene dentro del grado de inversión.

Enfatizó que esta decisión confirma la confianza de la agencia en los fundamentos macroeconómicos e institucionales de México. En materia fiscal, dijo que los resultados que se han obtenido “reflejan una conducción fiscal prudente y una trayectoria de deuda sostenible”.