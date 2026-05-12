Megapuente del 14 al 17 de mayo: Alumnos y maestros de la CDMX tendrían hasta cuatro días de descanso

El megapuente aplica al personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación de la CdMx.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México confirmaron un megapuente de cuatro días para estudiantes y docentes de la capital del país con motivo del Día del Maestro.

De acuerdo con las autoridades educativas, las clases en la Ciudad de México concluirán esta semana el miércoles 13 de mayo, ya que el jueves 14 y el viernes 15 de mayo serán suspendidas como parte de un reconocimiento a la labor de los docentes y personal educativo.

El viernes 15 de mayo ya estaba marcado en el calendario oficial de la SEP como día de asueto por el Día del Maestro; sin embargo, la Autoridad Educativa Federal en la CDMX decidió agregar también el jueves 14 de mayo para personal directivo, docente y de apoyo de educación básica y superior.

El megapuente del Día del Maestro será del jueves 14 al lunes 18 de mayo. (Cuartoscuro)

Con ello, alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como docentes, disfrutarán de un descanso que abarca del jueves 14 al domingo 17 de mayo, retomando actividades el lunes 18.

La autoridad educativa señaló en un comunicado que la medida busca reconocer “la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en la CDMX”.

Asimismo, la SEP aclaró que no habrá modificaciones al calendario escolar 2025-2026, pese a que primero se habría previsto modificarlo debido al Mundial de Fútbol 2026 y las altas temperaturas en distintas regiones del país.

Durante una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada el lunes 11 de mayo, se confirmó que se mantendrán los 185 días de clases establecidos en el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera, el ciclo escolar concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026. No obstante, las entidades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estados donde se registren temperaturas superiores a los 40 grados podrían realizar ajustes específicos.

El calendario escolar todavía contempla otros periodos de suspensión de clases antes de finalizar el ciclo:

29 de mayo: sesión de Consejo Técnico Escolar.

26 de junio: sesión de Consejo Técnico Escolar.

15 de julio: fin del ciclo escolar 2025-2026.

El Día del Maestro se celebra en México desde 1917, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza decretó oficialmente la conmemoración para reconocer la labor de los educadores en el país.