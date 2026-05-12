Ya está aquí el Hot Sale 2026: Fechas y qué tiendas tendrán descuentos

El Hot Sale es la campaña de venta online más grande de México, organizada anualmente por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)-

El Hot Sale 2026 en México es el evento de ofertas en línea más grande del año organizado por la Asosiación Mexicana de Venta Online (AMVO), con más de 600 empresas ofrecerán descuentos en electrónica, moda, hogar y viajes durante 9 días.

Este evento será del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio de 2026. Sin embargo, algunas tiendas lanzarán ofertas desde el viernes 22 o sábado 23 de mayo, como sucede cada año.

Esta es una lista de las categorías y tiendas más destacadas que formarán parte de este evento.

Tiendas Departamentales y Multicategoría Liverpool

El Palacio de Hierro (con “Días de Cortesía” del 22 al 24 de mayo)

Sears

Sanborns

Suburbia

Coppel

Walmart / Bodega Aurrera / Sam’s Club

Tecnología y Electrónica Samsung

CyberPuerta

Xiaomi

Acer / Asus / Lenovo

Sony

Nintendo (vía distribuidores)

Apple (iPhone y Mac en tiendas participantes)

Moda, Calzado y Deportes Nike

Adidas

SHEIN

C&A

Bershka / Pull&Bear

Puma

New Balance

Dpstreet

Pandora / Swarovski

Hogar, Construcción y Oficina The Home Depot

Elektra

IUSA

Sillas ADS

Muebles Dico

Colchones Atlas / Sensei

Gaia

Viajes y Servicios Booking.com

World of Hyatt

Aeroméxico

BestDay

Assist Card (Seguros de viaje)

Totalplay (Internet y TV)

American Express / BBVA / Citibanamex (Promociones bancarias)

Supermercados, Salud y Belleza Chedraui

Waldo’s

Farmacias Guadalajara

Farmacias Benavides

La Roche-Posay / Vichy (vía Sanborns/Liverpool)

TikTok Shop (Plataforma de compras)

Recomendaciones para participar en el Hot Sale 2026

Para tener la mejor experiencia de compra y aprovechar al máximo el Hot Sale, AMVO recomeó revisar con antelación qué se deseea comprar. Explicó que siempre es bueno dar unas cuantas vueltas antes de dar el clic a la compra, “para revisar precios, calidad, colores, dimensiones de las prendas o artículos que nos interesan, además de conocer las condiciones y políticas de entrega”.

“Siempre, siempre, revisa con calma, para evitar malas experiencias”, reiteró la asociación.

También es recomendable que los consumidores comparen los precios en sus páginas favoritas y en al menos otras cinco.

“Conectado al primer consejo, investigar y comparar en otros sitios puede ser de gran ayuda para encontrar mejores precios o más recompensas, como descuentos en compras futuras o envíos gratis. Vamos, no tenemos que quedarnos siempre con una misma marca”, explicó.

La AMOV instó a quienes participen en preguntarse si realmente necesitan hacer esa compra.

“¿De verdad necesitas otros pares de tenis? ¿Otros jeans? ¿Otros audífonos? Hay que pensar en cuánto tiempo nos conlleva conseguir el recurso para pagar nuestras compritas, y así, decidir si sí o no comprar, y por otro lado, pensar en qué tanto provecho le sacarás a esa adquisición", aseguró.

Sobre las promociones y descuentos en electrónica y electrodomésticos, la instancia instó a hacerse las siguientes pregunta: ¿debes comprar esa pantalla o puedes esperar?

“Estas categorías se vuelven súper tentadoras porque son de las que más Meses Sin Intereses tienen en estas fechas, pero volvemos a la pregunta, ¿realmente necesitas esa consola y esa nueva pantalla? ¿Qué harás con la que ya tienes, qué diferencia real hay?“, cuestionó la AMOv.