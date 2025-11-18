La omnicanalidad: el eje estratégico para conectar con el consumidor mexicano

El panorama del retail en México ha experimentado una transformación radical. El consumidor mexicano de hoy no es el mismo de hace una década; es un comprador sofisticado, conectado y, sobre todo, omnicanal.

La línea que antes dividía la experiencia de compra física y la digital se ha vuelto indistinguible. De acuerdo con la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), 67.2 millones de mexicanos son compradores digitales activos¹ y de acuerdo con un reporte de NielsenIQ, 82 por ciento combinan la compra en tienda y en línea², lo que muestra una tendencia hacia la experiencia de compra omnicanal.

Es aquí donde los retailers debemos responder a esa realidad con una estrategia cohesiva y centrada en el cliente y en cómo cumplir, e incluso superar, sus expectativas.

La omnicanalidad como propuesta de valor

Los clientes quieren la comodidad de explorar productos en una aplicación móvil y recogerlos en la sucursal más cercana, o visitar una tienda para ver un artículo en persona y luego comprarlo en línea si les resulta más conveniente. Ignorar esta evolución no es una opción; las marcas deben considerar la omnicanalidad como parte de su propuesta de valor, de lo contrario es un camino seguro hacia la obsolescencia en un mercado tan competitivo como el nuestro.

En mi experiencia como líder de Bodega Aurrera, entiendo que nuestra extensa red de tiendas físicas es un activo invaluable en esta era digital. Lejos de ser un desafío, la presencia geográfica nos permite estar cerca del 88% de la población en las ciudades más grandes de México³, y en nuestro caso, nuestra extensión de más de 3.2 millones de metros cuadrados4, nos permite ofrecer servicios de entrega rápida y eficiente, incluyendo opciones como la recolección en tienda (pickup) o la entrega el mismo día. Esta proximidad, combinada con nuestras capacidades digitales, nuestra propuesta de valor enfocada en el cliente y ofrecer precios más bajos es nuestra ventaja competitiva.

Nuestra visión es simple: queremos estar presentes en cualquier momento de compra de nuestros clientes, ofreciendo una experiencia consistente, personalizada y sin fricciones, sin importar el punto de contacto. Esto requiere una integración logística y tecnológica profunda, desde la gestión de inventarios hasta la última milla, asegurando que el cliente reciba exactamente lo que quiere, cuando lo quiere.

Para lograrlo, necesitamos que cada centro de distribución y cada tienda sea un punto de conexión omnicanal. Es así como nos enfocamos en la optimización de tiempos de respuesta, la eficiencia operativa, y en la automatización que nos permite optimizar el proceso de manejo de los productos.

Los beneficios son claros. Una estrategia omnicanal bien ejecutada no solo beneficia la satisfacción del cliente, sino que también impulsa la lealtad a la marca y aumenta el gasto promedio por cliente, de hecho, más del 90% de los consumidores mexicanos están dispuestos a seguir comprando en tienda y en línea5.

El futuro del retail en México es omnicanal. Por ello, no solo nos estamos adaptando a esta realidad, sino que estamos liderando la transformación colocando la omnicanalidad como parte de nuestro eje estratégico, estamos construyendo una marca preparada para el futuro, que entiende y satisface las necesidades del consumidor mexicano de hoy y de mañana.

1. https://8982035.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8982035/AMVO_Estudio%20de%20Venta%20Online%202025_P%C3%BAblica_V2%20(1).pdf 2. https://www.instagram.com/p/DMrbwMYtssj/

3.https://informes.walmex.mx/2023/pdf/lideres_omnicanal_es.pdf

4.https://files.walmex.mx/upload/files/2025/ES/Trimestral/3T25/Walmex_Reporte_de_Resultados_3T25.pdf

5. https://esemanal.mx/2024/04/tendencias-globales-y-la-realidad-del-consumidor-mexicano/#:~:text=Un%2053%25%20de%20los%20consumidores%20mexicanos%20compran,consumidor%20mexicano%20tiene%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20alternativas