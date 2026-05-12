Mario Delgado critica al calendario escolar de la SEP: ¿Quién propuso que tuviera entre 185 y 200 días?

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), criticó el calendario escolar vigente, y aseguró que el último mes de clases se mantienen las aulas abiertas “sin un propósito”.

Sus reclamos vienen luego de la polémica propuesta de la SEP de la semana pasada, que buscaba recortar el calendario escolar al 5 de junio debido al Mundial de 2026 y a la temporada de calor en México, misma que no fue aprobada, por lo que el ciclo escolar se mantiene con normalidad.

“Debemos ser honestos. Tras la entrega de calificaciones hay una inercia... Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediadios de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada”, reclamó Mario Delgado.

El titular de la SEP continuó con los reclamos, y aseguró que ese “tiempo muerto” es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de las infancias.

Pero, ¿cómo se acordó que el ciclo escolar dure entre 185 y 200 días? La medida viene desde desde hace una década, cuando se actualizó el calendario escolar a fin de aprovechar de mejor manera la jornada escolar.

¿Quién propuso el actual calendario escolar de la SEP?

El actual calendario escolar consta de 185 días de clases obligatorias, que se puede extender hasta 200 días según los horarios de las escuelas.

Dicha iniciativa fue lanzada por el expresidente Enrique Peña Nieto el 17 de marzo de 2016 bajo tres argumentos:

Mejor aprovechamiento de la jornada escolar y mejor desempeño en el aprendizaje.

Descentralización de la educación.

Participación de las comunidades educativas.

Fortalecimiento dela eutonomía de gestión de las escuelas.

Antes de esta iniciativa, la jornada escolar era de 200 días obligatorios, y con la reforma a los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación el objetivo era reducir a 185 días, ampliando la duración de la jornada escolar, o mantener los 200 días con menos horas.

El argumento de la administración de Peña Nieto (2012-2018) era que México es uno de los países con más días y horas de instrucción obligatoria; sin embargo, las pruebas no arrojaban una correlación positiva entre la duración del ciclo lectivo y el ciclo escolar, por lo que consideraban que “no se usa eficientemente el total de tiempo de clases ni se logra involucrar activamente el total de alumnos en ellas”.

La iniciativa de Enrique Peña Nieto fue aprobada el 7 de abril de 2016 en el Senado con 88 votos a favor y dos en contra, para ser ratificada el 21 de abril en la Cámara de Diputados, con 364 votos a favor y 59 en contra.

Una vez aprobada, entró en vigor la modificación a la Ley General de Educación, y la reducción de los días obligatorios de clases comenzó para el ciclo escolar 2016-2017.

La actual modificación de recorte del ciclo escolar, planteada por la SEP y rechazada este lunes 11 de mayo, reducía el calendario escolar de la SEP en 28 días, pasando de 185 días a 157.