Recorte del ciclo escolar: ¿Qué ley violaría la SEP si cumple con adelantar el fin de las clases?

En años anteriores, las clases normalmente concluían entre mediados y finales de julio. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el jueves 8 de mayo sobre el cierre adelantado del ciclo escolar 2025-2026, padres de familia y escuelas privadas acusaron que la autoridades de cometer un ‘grave error’ y de violar la ley.

Este jueves, el titular de la SEP, Mario Delgado, adelantó el fin del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del Mundial de Futbol 2026.

“La conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio”, informó la SEP en un comunicado, tras un acuerdo unánime con las autoridades educativas estatales.

La medida aplicará a escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior en todo el país.

El recorte en las clases provocó el descontento de padres de familia y lo calificaron como “un grave error”.

La Unión Nacional de Padres de Familia expresó también el jueves su rechazo a la medida de manera enérgica, y aseguraron que hay “profunda indignación” al terminar las clases el viernes 5 de junio.

También mencionaron que la suspensión de clases por el Mundial y la temporada de calor son “pretextos” y acusaron rezago educativo si se aprobaba la medida.

Además, este viernes, escuelas privadas también manifestaron su rechazo a la conclusión anticipada de clases en las escuelas del país.

“Las escuelas privadas podrán continuar dando el servicio conforme estaba propuesto y ofrecido a los padres de familia al inicio del ciclo escolar 2025-2026 y está establecido en el contrato civil de prestaciones de servicios educativos firmados con los padres de familia”, se lee en un posicionamiento emitido por la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP).

¿Qué ley se estaría violando al adelantar el cierre de ciclo escolar?

Las escuelas privadas recordaron que la Ley General de Educación estipula un mínimo de 185 días de clases y un máximo de 200, y será responsabilidad de las autoridades hacer lo posible para lograr más horas efectivas. En este sentido, señalaron una violación a la ley por parte de las autoridades.

El artículo 87 de la ley dice que la autoridad educativa, en este caso la SEP, debe determinar el calendario escolar aplicable a todo el país, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables.

“El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos”, señala.

Además, indica que las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con los lineamientos que expida la SEP, podrán ajustar el calendario escolar.

“Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables”, indicó.

¿Se aprobará cierre adelantado de clases? Esto dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este viernes cuidar que niñas y niños no pierdan clases ante el sorpresivo adelanto de vacaciones escolares por el Mundial de Futbol 2026, después del anuncio de la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, la mandataria afirmó que aún debe definirse el calendario completo.

“Es una propuesta, la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario”, dijo la mandataria en su conferencia matutina, en referencia al secretario Mario Delgado.

La presidenta sostuvo que el planteamiento surgió en una reunión de secretarios estatales de Educación y también a solicitud de maestros, quienes pidieron adelantar las vacaciones “por el Mundial principalmente”.

Pero Sheinbaum matizó el anuncio oficial al señalar que todavía no existe un calendario escolar completamente definido.

“No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó la mandataria.

¿Por qué se adelantó el cierre del ciclo escolar?

La autoridad explicó que la decisión busca “proteger a las comunidades escolares ante las altas temperaturas que se están registrando y por la realización del Mundial de Futbol”, cuyo partido inaugural se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México.

Además del cierre anticipado de clases, las autoridades acordaron que las labores administrativas concluirán el 12 de junio y que el siguiente ciclo escolar iniciará oficialmente el 31 de agosto.

En años anteriores, las clases normalmente concluían entre mediados y finales de julio.

Como parte del ajuste, docentes y directivos regresarán el 10 de agosto para actividades de preparación y capacitación rumbo al siguiente ciclo escolar.

Además, del 17 al 28 de agosto se realizarán “dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes”, con el objetivo de compensar contenidos académicos y así “garantizar el cumplimiento del plan y programas de estudio”, añadió la SEP.

Con información de EFE