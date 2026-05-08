Mario Delgado ‘hace la travesura’ e insiste que clases terminan el 5 de junio: ‘Regreso está pendiente’

El fin de las clases de nivel básico será el 5 de junio, insistió Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aún no está definido el calendario del fin del ciclo escolar 2025-2026.

Aclaró que la fecha de regreso a clases está por determinarse; la propuesta original contempla que sea el 17 de agosto para el reforzamiento de aprendizajes.

“Ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar la fecha de regreso de clases. Vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial (2026). Salimos el 5 (de junio)”, recalcó el titular de la SEP durante un evento en Hermosillo, Sonora.

El secretario mencionó que buscan evitar que “haya afectación a la parte educativa”, pese a que padres de familia acusaron que la medida empeora el rezago de los estudiantes.

Escuelas privadas rechazan adelantar fin de clases al 5 de junio

Ante la medida de la SEP, escuelas privadas de nivel básico rechazaron que se adelante el fin de las clases por el Mundial 2026 y promueven mantener el calendario de actividades acordado para el ciclo escolar 2025-2026.

La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares señalaron que las autoridades federales “violan” la Ley General de Educación, donde se estipula que debe haber un mínimo de 185 y un máximo de 200 días de clases.

La Unión de Padres de Familia se sumó a las voces en contra de terminar el ciclo escolar antes a nivel nacional por el Mundial 2026 que se llevará a cabo en tres municipios. Señalaron que en anteriores años, el aumento a las temperaturas no había sido motivo para cancelar clases.

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