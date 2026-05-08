Rosa Icela Rodríguez niega boicot a actividades de Isabel Díaz Ayuso: ‘México vive total libertad’

Sheinbaum criticó el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México al remarcar que maneja un discurso colonialista y conservador. .

La Secretaría de Gobernación negó las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de un presunto ‘boicot’ a sus actividades en México.

El equipo de Isabel Díaz Ayuso informó que no asistirá a la gala de los Premios Platino en Xcaret y cancelará un viaje a Monterrety por supuestas presiones del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas. México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa”, reviró Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Isabel Díaz Ayuso ha sido señalada constamente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante esta semana, en especial por su reivindicación de la figura de Hernán Cortés y el apoyo que ha recibido de la oposición.

“¿Cómo creen que les va a dar legitimidad una persona que adora a Hernán Cortés? Sí están medio trasnochados, ¿no? (...) Quienes creen que haciendo un homenaje a Hernán Cortés en México van a ganar algo, pues están derrotados", dijo en la ‘mañanera’ del 6 de mayo.

Sheinbaum remarcó que a pesar de sus diferencias, Isabel Díaz Ayuso tiene garantizada total de libertad de participar en eventos públicos y privados en nuestro país.

“Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién se reúne, y quién la trajo, porque andan presumiendo alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición”, puntualizó.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso también ha sido criticado por la oposición madrileña, que alega que la funcionaria tenía una agenda vacía durante su estancia en México.

Las crítica de Díaz Ayuso al Gobierno

Esta semana, Isabel Díaz Ayuso afirmó que ‘México está a 2 pasos de llegar al camino de Venezuela’ y criticó la insistencia del movimiento de la Cuarta Transformación de reclamar a España por abusos durante la Conquista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ‘lanzó’ también contra Morena por lo que consideró como una “reinvención de la historia” que hay entre México y España y por instalar un discurso de odio contra la ‘Madre Patria’.

“Así es como mueren las democracias, así es como está pasando en México, así es como está pasando en España, exactamente de la misma manera”, acusó la funcionaria en un evento en la Universidad de la Libertad de Ricardo Salinas Pliego.

Díaz Ayuso señaló a los gobiernos de Morena de acabar con la separación de poderes y sustituir a la verdadera oposición con activistas “sin criterio y sin conocimiento”.

Con información de EFE