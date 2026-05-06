Regidora de Morena irrumpe entrega de llaves a Isabel Díaz Ayuso en Aguascalientes: ‘No tenemos agua’

Con una pancarta de 'No tenemos agua', una regidora de Morena irrumpió el acto de reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso en el Teatro Morelos.

Un momento de tensión marcó la entrega de las llaves de la ciudad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Aguascalientes, luego de que una regidora de Morena irrumpiera la sesión del cabildo para protestar por la crisis de agua en la entidad.

El incidente ocurrió durante una sesión solemne celebrada en el Teatro Morelos, donde autoridades locales rendían un reconocimiento a Díaz Ayuso, quien está de gira por México. En pleno evento, la regidora morenista Martha Márquez subió al escenario con una pancarta con la consigna “No tenemos agua”, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la ceremonia.

La edil tomó la palabra durante varios minutos para cuestionar la pertinencia del homenaje, al considerar que existen problemáticas urgentes en Aguascalientes, como el desabasto de agua potable. Asimismo, criticó que se otorgue un reconocimiento a una figura extranjera en medio de la crisis que enfrenta el estado, aunque aclaró que su protesta no estaba dirigida de manera personal contra la política española.

El acto se tornó caótico por momentos, con gritos de asistentes que exigían que la regidora abandonara el escenario, mientras integrantes del equipo de la funcionaria española intentaban contener la situación. Tras aproximadamente cinco minutos, Márquez finalmente se retiró y el evento pudo reanudarse.

En videos difundidos en redes sociales se observa que la regidora intentó dirigirse a Díaz Ayuso, quien optó por no responderle. Minutos después, mientras la política española pronunciaba su discurso, la edil volvió a colocarse frente a ella. Posteriormente, Ayuso retomó su participación con un mensaje en el que hizo una breve alusión a lo ocurrido.

La gira de Isabel Díaz Ayuso en México suma críticas y controversias

Díaz Ayuso recibió este miércoles la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes por su “lucha en favor de las libertades, la democracia y la identidad cultural”.

Al recibir la condecoración, Ayuso reiteró su discurso en defensa de la hispanidad y en contra de “los sectarismos” políticos, porque, aseguró, “México y España somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos”.

La presidenta madrileña también aprovechó para destacar la fundación de Aguascalientes en 1525 por mandato de los Reyes Católicos de España, y remarcó que 450 años después “es hoy una referencia de modernidad, de empuje económico y de confianza en el talento de su gente”.

Ayuso estará en México hasta el próximo martes 12 de mayo, aunque su recorrido en el país ya ha desatado polémicas por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el gobierno oficialista de Morena.

A la gobernante madrileña se le ha visto rodeada de figuras del ala conservadora e integrantes del opositor Partido Acción Nacional (PAN). Durante su estancia en Aguascalientes, Ayuso sostendrá un encuentro con los gobernadores blanquiazules de los estados de Chihuahua, Querétaro y Guanajuato.

La gira de la dirigente regional madrileña, que tiene contemplada una parada en la Riviera Maya por la próxima celebración de los Premios Platino el fin de semana, concluirá en Monterrey.

Con información de EFE.