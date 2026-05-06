100 días después, Gertz Manero presenta cartas como embajador de México en Reino Unido a Carlos III

Hace unos meses, Alejandro Gertz rindió protesta como el nuevo embajador de México en Reino Unido.

El exfiscal Alejandro Gertz presentó sus cartas como embajador de México en Reino Unido al Rey Carlos III.

Dicha presentación ocurrió a 100 días de que rindió protesta como embajador, lo que ocurrió el pasado 26 de enero.

“El Dr. Alejandro Gertz Manero presentó sus Cartas Credenciales ante S.M. el Rey Carlos III, que lo acreditan formalmente como Embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, publicó la cuenta de X de la embajada de México en Reino Unido.

La embajada también aseguró que dicho acto brinda la oportunidad para reafirmar el compromiso de México de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Así fue la designación de Alejandro Gertz como embajador en Reino Unido

El nombramiento de Alejandro Gertz como embajador de México en Reino Unido estuvo llena de polémica debido a la renuncia de su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) que ocurrió dos años antes de que terminara su periodo.

La sorpresiva renuncia de Gertz Manero ocurrió a finales de noviembre mediante una carta enviada al Senado en la que argumentó que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció una embajada.

De acuerdo con medios como Bloomberg, Alejandro Gertz habría dejado su cargo como fiscal debido a diferencias con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado, tiene el beneplácito: Va a Gran Bretaña, a Inglaterra”, dijo la mandataria en una de sus conferencias ‘mañaneras’ luego del secretismo con el que se manejó la información sobre cuál había sido el encargo para el exfiscal.

En enero, la Comisión Permanente del Senado aprobó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido.

Polémicas en la embajada de Reino Unido

Alejandro Gertz sustituye a Josefa González Blanco, quien antes de ser embajadora fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

González Blanco dejó la secretaría también debido a una polémica cuando presentó su renuncia al expresidente Andrés Manuel López Obrador tras exigir a un piloto que detuviera un vuelo porque ella iba tarde.

Sin embargo, también hubo un escándalo tras la llegada de Josefa González Blanco como embajadora en Reino Unido.

Hubo denuncias por acoso laboral y deterioro de la relación bilateral, de acuerdo con testimonios de trabajadores que trataron directamente con González Blanco.

Según el diario El País, Josefa González Blanco sumó al menos 16 denuncias formales presentadas por trabajadores de la embajada ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética.