‘Que te hinques’: Josefa González, la embajadora que deja cargo a Gertz y fue señalada de acoso laboral

Josefa González-Blanco Ortiz Mena dejará su cargo como embajadora de México en el Reino Unido en medio de denuncias por acoso laboral y el deterioro de la relación bilateral, de acuerdo con testimonios de trabajadores que trataron directamente con la funcionaria.

En su lugar, el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, asumirá la representación diplomática, tras recibir el beneplácito del Gobierno británico.

De acuerdo con el diario El País, Josefina González-Blanco acumuló al menos 16 denuncias formales presentadas por trabajadores de la embajada ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética.

Los empleados denunciaron un ambiente laboral marcado por el hostigamiento, el estrés constante y prácticas de castigo contra quienes se oponían a sus decisiones.

Entre los testimonios recabados por El País, se describe una dinámica conocida internamente como “la dog house” (“la casa del perro”), un mecanismo de castigo que consistía en aislar a los empleados: dejarles de hablar, negarles información y prohibir al resto del personal cualquier contacto con ellos. “Simplemente dejas de existir”, relató uno de los empleados.

Desde 2021, al menos 40 empleados han salido de la embajada, entre renuncias y rotaciones a otras representaciones diplomáticas, lo que dejó a la sede con menos de la mitad de su plantilla.

Aunque los denunciantes ganaron sus casos en instancias internas, aseguran que las resoluciones no tuvieron consecuencias para la embajadora porque se negó a acatar las recomendaciones y la Cancillería no intervino.

Las denuncias señalan que el maltrato se repetía tanto con personal del Servicio Exterior Mexicano como con empleados locales. “La violencia es sistémica y generalizada con quienes no cumplen sus caprichos, con los funcionarios que se niegan a violar las reglas o con los jefes que no resisten el ritmo de maltrato”, señaló una fuente.

Uno de los testimonios más contundentes recoge gritos telefónicos atribuidos a González-Blanco:“Si yo quiero que te largues a México mañana, te subo en un avión y te largas. Porque yo te di el trabajo, no sirves para nada, y si yo digo que te hinques, te hincas”.

Pese a estas acusaciones, la diplomática sostuvo públicamente que la relación bilateral con Reino Unido se mantenía “sólida, activa y en permanente fortalecimiento”, algo que, aseguró, podía verificarse en la agenda pública y el trabajo cotidiano entre ambos gobiernos.

Gertz Manero sustituirá a Josefa González en la embajada de Reino Unido

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el pasado 7 de enero que Alejandro Gertz Manero será el próximo embajador de México en el Reino Unido, una vez que el Senado apruebe su nombramiento. El exfiscal renunció a la Fiscalía General de la República dos años antes de concluir su periodo.

Tras el anuncio, González-Blanco publicó un mensaje en el que felicitó a Gertz Manero y agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Sheinbaum la confianza depositada en ella. “Ha sido el mayor honor para mí impulsar la relación bilateral entre nuestras naciones”, escribió.

¿Quién es Josefa González-Blanco?

Josefa González-Blanco nació el 9 de marzo de 1965 en la Ciudad de México. Es hija de Patrocinio González Blanco, exgobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Transformative Arts por la Universidad John F. Kennedy.

Antes de su paso por la diplomacia, participó en proyectos ecologistas y culturales en Inglaterra, trabajó con personas sin hogar en Londres y fue catedrática de Sistemas Jurídicos Comparados en la UNAM. También fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cargo que asumió el 1 de diciembre de 2018.

Su salida de la Embajada de México en el Reino Unido ocurre ante las múltiples denuncias de hostigamiento laboral.