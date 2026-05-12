MC, preocupado por la infraestructura mundialista

“No hay excusa”, advirtió Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, respecto de las obras aún inconclusas de la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero. La senadora por la Ciudad de México resaltó que exactamente en un mes arranca el Mundial, por lo que “urge” que las obras concluyan para brindar un “servicio digno” a todos los visitantes.

Recordando al chupacabras

El PAN y el PRI dejaron en claro ayer que ni las visitas de la madrileña Isabel Díaz Ayuso y de los coreanos de BTS, ni el frustrado cambio del calendario escolar ni el Mundial los desviará de su batalla por denunciar –incluso a escala internacional– y “acabar” con el “narcopartido de Morena”. Son sólo “distractores” de Palacio Nacional, pero ni “un nuevo chupacabras los salva”, advirtió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Morena ha “cavado su tumba y va a caer”, eso es lo que el gobierno “no quiere que se diga”, secundó el priista Rubén Moreira. Muy confiados, parecen los opositores… como si las trajeran todas consigo.

El laaargo camino del PAN contra Rocha

Después de que anunció que operará diversas rutas legales en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ayer el PAN dio el primer paso. Presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud formal de juicio político en contra de Rocha Moya. No hay manera de que proceda, porque los de la ‘4T’ tienen mayoría en todos los órganos jurisdiccionales del Palacio Legislativo, pero el trámite ya se hizo.

Exigen pago jubilados y extrabajadores del PJF

Y resulta que el Órgano de Administración Judicial que encabeza Néstor Vargas Solano, es acusado por trabajadores jubilados y extrabajadores del Poder Judicial federal de incumplir con su obligación de indemnizarlos tras la reforma judicial que los dejó sin empleo. Con pancartas y el cierre de avenida Revolución, a la altura del número 1508, trataron de presionar, pero, como dice el clásico, ni los vieron ni los oyeron. Ante ello, advirtieron, seguirán con su lucha hasta que les paguen.

Obras en tiempo y forma

Y para tranquilidad de la senadora Barrales y la bancada de MC en el Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ayer que se van a terminar en tiempo las obras que se realizan en la Ciudad de México de cara al Mundial. Sin embargo, la mandataria delineó claramente que corresponde a cada orden de gobierno. Las obras alrededor del Estadio Banorte y hacia el centro de la ciudad corresponden al gobierno capitalino, las cuales, dijo, “por lo que nos ha dicho Clara, van a terminar en tiempo y forma para el Mundial”. Así, dijo que su gobierno es responsable de las obras en el AICM, las cuales, prometió, también “van a terminar en tiempo y en forma”. Todos lo deseamos.

Buen esfuerzo de la policía capitalina

La SSC-CDMX detuvo y presentó ayer ante la Fiscalía de Delitos Sexuales a siete policías (cuatro hombres y tres mujeres) tripulantes de las patrullas MX-809-Z2, MX-814-Z2 y MX-812-Z2, acusados de golpear a una pareja, haber abusado sexualmente de ella, y robarles dinero y pertenencias. Fueron las víctimas quienes, vía botón de auxilio, pidieron ayuda, lo que facilitó la detención de los agentes por estos hechos, ocurridos en la alcaldía Álvaro Obregón. Ojalá siga esta estrategia y haya más ‘policías malos’ que salgan de la impunidad. Bien por el esfuerzo de la policía capitalina.