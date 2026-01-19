¿En qué va la aprobación a Gertz Manero como embajador en Reino Unido?

La Comisión Permanente del Congreso aprobará la designación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 19 de enero.

“Entiendo que se aprueba en estos días”, comentó en su ‘mañanera’ desde Palacio Nacional. Usualmente, el nombramiento de embajadores es aprobado por el Senado, pero el Congreso de la Unión aún está en receso. El nuevo periodo de sesiones inicia en febrero.

Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República (FGR) a finales de noviembre. En su carta, el abogado explicó que había aceptado el ofrecimiento de la presidenta Sheinbaum para ser embajador en “un país amigo”.

Fue hasta el 7 de enero de este año cuando Sheinbaum reveló a qué país será enviado el exfiscal: “Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado, tiene el beneplácito: Va a Gran Bretaña, a Inglaterra“, añadió.

Gertz Manero, que molestó a Palacio Nacional con una serie de casos, fue sustituido en la FGR por Ernestina Godoy, una funcionaria que tiene ‘historia’ con Claudia Sheinbaum pues sirvió como fiscala de la Ciudad de México cuando la hoy presidenta era jefa de Gobierno.

Sheinbaum ‘minimiza’ petición de Mauricio Tabe para quitar embajadas de Cuba y Venezuela

Y hablando de embajadas, la presidenta de México remarcó que los alcaldes de oposición de la Ciudad de México no tienen atribuciones para pedir que el Gobierno federal quite embajadas en sus demarcaciones.

A la mandataria se le preguntó por la declaración de Mauricio Tabe, alcalde panista en Miguel Hidalgo, quien adelantó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores la reubicación de las embajadas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan a gobiernos criminales y que han abusado de sus pueblos. Hasta que esos países no tengan gobiernos legítimos y se liberen a presos políticos, entonces sí serán bienvenidos”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

“Quiere llamar la atención porque no tiene atribuciones. No manejan ellos la política exterior y además es una visión muy conservadora”, agregó Sheinbaum en su ‘mañanera’.

La mandataria añadió que de acuerdo con la Doctrina Estrada sobre la autodeterminación de las naciones “está claro que la relación principal de México es con los pueblos”.

La petición de Mauricio Tabe se da después de que fuerzas especiales de EU capturaron al presidente Nicolás Maduro y del llamado de Donald Trump a Cuba para negociar un acuerdo ahora que ya no cuentan con cargamentos de crudo venezolano.

La presidenta Sheinbaum admitió que tras la caída de Maduro, México se perfila para ser el principal proveedor de petróleo para Cuba, aunque aclaró que se enviaron menos barriles de crudo en 2025 en comparación con 2024.