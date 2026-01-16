⁠Delcy Rodríguez toma el mando: ¿Qué cambios ha hecho la nueva presidenta de Venezuela?

En Venezuela, gran parte de la coreografía del poder se ve igual que antes de la captura de Nicolás Maduro por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, su vicepresidenta durante muchos años, ha asumido sin problemas el cargo de presidenta interina. Ha presidido reuniones con altos funcionarios, recibido a enviados internacionales, recibido a la prensa en el Palacio de Miraflores y se ha reunido en privado con diplomáticos.

Pero debajo de la continuidad, la base del chavismo —la variante venezolana del socialismo— está empezando a cambiar a medida que Rodríguez se mueve rápidamente para consolidar la autoridad y unir a la fracturada coalición gobernante.

Hay algunos cambios sutiles. Rodríguez empieza su jornada más temprano, sus intervenciones públicas son mucho más concisas y los discursos maratónicos que definieron el gobierno de Maduro han desaparecido. Los funcionarios públicos ahora pueden regresar a X.

Otras medidas son mucho más trascendentales, como la reestructuración del gabinete y el aparato de seguridad, y la liberación de decenas de presos políticos. Las decisiones sobre el personal de alto rango están siendo recibidas positivamente por la administración Trump, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada debido a las delicadas deliberaciones.

El Ministerio de Información de Venezuela y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“Está en la cuerda floja, intentando complacer a Estados Unidos a la vez que intenta mantener unido al chavismo”, dijo David Smilde, profesor y experto en Venezuela de la Universidad de Tulane. “Hasta ahora lo ha logrado” y el presidente Donald Trump “parece bastante satisfecho”.

Maduro apoya a ⁠Delcy Rodríguez

Han surgido muestras públicas de apoyo. El martes, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente destituido y diputado en funciones, informó a sus partidarios en Caracas que había recibido mensajes de su padre y su madrastra, Cilia Flores, expresando su confianza en Rodríguez y en el equipo que ahora dirige el país.

Los simpatizantes en otra manifestación el miércoles corearon: «Delcy, adelante, tienes nuestra confianza». El lema se ha repetido en un anuncio de la televisión estatal que muestra una imagen animada de Rodríguez.

¿Cuáles han sido los movimientos de Delcy Rodríguez en el Gobierno de Venezuela?

Tan solo tres días después de la captura de Maduro, Rodríguez ascendió al presidente del Banco Central, Calixto Ortega Sánchez, a vicepresidente del Ministerio de Economía, un puesto de mayor poder que coordina la estrategia económica general del gobierno en varios ministerios.

También nombró a Gustavo González López, exministro del Interior, para encabezar la Guardia de Honor Presidencial, en reemplazo de Javier Marcano Tábata, tras críticas internas por el fracaso de la unidad en impedir el arresto de Maduro.

Rodríguez nombró al diputado Juan Escalona, ​​estrecho aliado de Maduro, ministro de la Presidencia y Supervisión de la Gestión Gubernamental. Es un cargo crucial que actúa como el principal enlace del presidente con el poder ejecutivo y ayuda a impulsar la implementación de políticas. Escalona reemplaza a Aníbal Coronado, quien fue reasignado a la cartera de Medio Ambiente.

Se esperan más cambios, según personas familiarizadas con sus planes. Los puestos en la empresa estatal de energía Petróleos de Venezuela S.A. y el Ministerio de Petróleo están bajo revisión, indicaron las fuentes. Rodríguez continúa ejerciendo simultáneamente el cargo de ministro de Petróleo.

También se espera que recupere a aliados de larga data en puestos clave. Félix Plasencia, quien asistió el viernes a una reunión con funcionarios de Trump en Washington, está siendo considerado para ministro de Relaciones Exteriores o embajador de Venezuela en Estados Unidos a medida que mejora la relación entre ambos países, según personas con conocimiento de los planes.

Dos economistas ecuatorianos influyentes, aunque de perfil bajo, Patricio Rivera y Fausto Herrera, quienes han asesorado a Rodríguez desde al menos 2019, también desempeñan papeles clave en el gobierno interino, según las fuentes. Ambos, enlaces clave con acreedores e inversionistas, trabajaron anteriormente para el expresidente de su país, Rafael Correa, correligionario socialista de Maduro.vídeo

También se espera que Rodríguez deje de lado a figuras con las que ha tenido enfrentamientos durante mucho tiempo, incluido Alex Saab, el empresario colombiano y confidente de Maduro que actualmente supervisa la industria y la producción nacional, dijeron las personas.

Una vez que la situación se estabilice, podrían producirse cambios en las Fuerzas Armadas.

Las especulaciones sobre el posible retiro del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, han resurgido desde la destitución de Maduro, lo que plantea la posibilidad de nuevas reorganizaciones en las altas esferas militares. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o captura de Padrino.

Por ahora, Rodríguez hace públicas sus reuniones con Padrino, diciendo que están discutiendo planes “para seguir preservando la paz” y agradeciendo a las Fuerzas Armadas por su “compromiso con la defensa de la calma y la estabilidad de Venezuela”.

Los cambios políticos se están produciendo a medida que el gobierno continúa liberando presos, un proceso celebrado por Trump. Tanto Rodríguez como su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciaron a principios de esta semana que las liberaciones continuarán, lideradas por el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

¿Cuántos presos políticos han sido liberados en Venezuela?

Para el miércoles, 406 personas habían sido liberadas, incluyendo 194 liberadas en diciembre bajo el gobierno de Maduro, según Delcy Rodríguez.

De las casi 200 personas que se espera sean liberadas este mes, organizaciones independientes solo han confirmado hasta ahora la mitad, incluyendo ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros. Cabello ha entregado personalmente a varios presos internacionales de alto perfil, según una de las fuentes.

Rodríguez y Cabello han mantenido una relación tensa durante mucho tiempo, pero ambos han parecido estar de acuerdo en reuniones privadas, según las fuentes. Cabello prometió públicamente lealtad a Rodríguez desde el principio y ha aparecido con frecuencia junto a la presidenta interina y su hermano en una muestra de unidad.

Cabello, un influyente chavista de línea dura, parece haber reforzado su seguridad personal.

Sus dos programas de televisión desde la redada estadounidense se grabaron fuera de su estudio habitual, y la televisión estatal ha retrasado la transmisión de algunas de sus conferencias de prensa, medidas que el propio presidente derrocado tomó meses antes de su captura. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por Cabello.

Tras bastidores, los líderes del partido recibieron instrucciones claras.

“La unidad es lo primero que hay que preservar”, se les dijo a algunos funcionarios durante una reunión privada celebrada días después de la captura de Maduro, según un memorando filtrado visto por Bloomberg News.

Hasta ahora, ese mensaje ha moldeado la imagen que proyecta el gobierno de Rodríguez.

“Está tratando de priorizar la unidad por sobre el cambio”, dijo Smilde, la profesora de Tulane.